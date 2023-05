Ještě jako kluk jste se vydal zkusit štěstí do Madridu. Tam se z vás stal profík? Já ani nevím, kdy se z toho stalo moje povolání. Hudbu miluju odjakživa, flamenco nejvíc, ale věnuju se i jiným stylům. Připadá mi, že se to se mnou táhne už od narození.

Určitě vás to už děsně otravuje, ale mohl byste českým čtenářům vysvětlit, proč máte přezdívku Tomatito? Občanským jménem jste José Fernández Torres. Můj dědeček se jmenoval Miguel Fernández Cortés a říkalo se mu El Tomate. Stejně tak mému tátovi, jehož pravé jméno znělo José Fernández Castro. Andalusané si na přezdívky potrpí, a my Romové zvlášť. Každý u nás nějakou má, no a my jsme Tomate – Rajče.

Pocházíte z hudební rodiny. Stejně jako vy byli profesionálními hráči na strunné nástroje i dva vaši strýčkové. Je pravda, že v Andalusii umí na kytaru snad úplně každý? Ano, aspoň v mé rodině to normální je. Flamenco hraje můj syn José Fernándéz, známý jako José del Tomate, i mí vnuci. Je to pro ně něco, v čem vyrůstali, takže se v tom cítí jako doma.

Vždycky jste uvažoval jen o tom, že budete muzikant? Jak velkou šanci na úspěch má začínající hudebník v zemi, kde doslova všichni hrají, zpívají nebo tančí?

Nemám pocit, že bychom si ve Španělsku konkurovali. Musíte být jiní a od těch druhých se učit, ne jim závidět. Pro mě osobně v umění žádná konkurence neexistuje.

Celý život se držíte těch nejlepších. Dvacet let jste koncertoval a natáčel po boku legendárního zpěváka Camaróna de la Isla, hlavního představitele vlny Nuevo Flamenco. Pro Camaróna vás přitom objevil jeho letitý kytarista Paco de Lucía. Co víc si přát? Proč myslíte, že si vás ti dva vybrali?

Napadají mě dvě slova: normálnost a jednoduchost. Nesnažil jsem se je nijak ohromit nebo přebít, to by ani nešlo. Oba, Camarón i Paco, byli skutečnými génii mé doby. A já jsem k nim choval upřímný obdiv.

Co vás naučili?

Mě i všechny ostatní, kdo jsme žili v jejich éře, učili už tím, že prostě existovali. Byli to velcí mistři – a ve svém žánru taky velcí revolucionáři. Věřím, že život je moudrý a ví, co dělá. Tím, že Paco de Lucía otevřel dveře nové podobě flamenka, ukázal cestu i dalším. Potom už bylo snadné se na tu cestu vydat.

Paco vás objevil, když vám bylo patnáct. Nicméně bych se divil, kdybyste tehdy poslouchal jen španělské rytmy. Jako teenager jste přece musel být dotčený i americkou, britskou muzikou.

No, já byl flamenkem odmalička obklopený, jsem součástí dynastie hudebníků, kteří se jím dlouhá léta živili. Takže jsem opravdu asi neměl na výběr. Až později, díky mému vrozenému neklidu a taky díky tomu, že jsem od přírody zvědavý, mě začaly zajímat i jiné styly.

Berete svou kytaru všude s sebou?

Ano, každý den. Nemusím na ni nutně hrát, ale potřebuju ji mít po ruce. Samozřejmě si ji trochu hýčkám, aby se mi na pódiu odměnila.

Povězte mi něco o vášni, která pověst hráče flamenka provází. Panuje představa, že lidé jako vy musejí být divocí, temní, démonického vzhledu. Měli by vyzařovat sexuální energii, působit na ženy a tak dál. Není to trochu klišé? Nestačí prostě umět svoje řemeslo?

To je těžká věc. Každý muzikant má svou vlastní, jedinečnou osobnost. A o Španělech platí totéž. Když jste jako člověk chladný a vypočítavý, ve vaší hře se to odrazí. Ale jestli jste aspoň trochu citlivý, ve flamenku se to znásobí. A pak je velmi pravděpodobné, že vaše pocity, to, jak milujete hudbu a jak se milujete S HUDBOU, na diváky silně zapůsobí. Existuje ale tolik různých přístupů, protože je tolik různých lidí…

Co při koncertech cítíte? Nesete se na vlně svých preludií, nebo se to spíš podobá vyprávění příběhů?

Ano, řekl bych, že je to, jako když vyprávíte. Publikum s vámi prožívá příběh toho konkrétního okamžiku, kdy jim ukazujete: Takový jsem a všechno, co mám za sebou, se otiskuje do mé hudby. Někteří kytaristé si více cení techniky než interpretace. Já jsem přesvědčený, že technika má muzice sloužit, ne naopak.

Španělská hudba má jeden podtón, který není pro cizince tak patrný. Myslím tím protest, což je dáno historickým vývojem. Španělské písně jsou plné vzdoru – tedy když se v nich nezpívá o lásce.

Moje hudba nikdy o protestu nebyla. Chtěl bych, aby z ní posluchači cítili touhu milovat a – pokud možno – být milován. Měla by lidi spojovat, aby spolu vycházeli v míru.

Čím to, že se flamenco tak pěkně doplňuje s jazzem? Camarón i vy jste to mnohokrát prokázali. Mohou za to příbuzné dějiny dvou utlačovaných národů? Nebo je to čistě kompoziční věc?

Jak flamenco, tak jazz nás vrací ke kořenům. Je to muzika, která vyšla z kováren, polí, dělnických čtvrtí. Je v ní tvrdá realita, obyčejný život. Obojí je velmi lidská hudba.

