Zpěvák, kytarista a skladatel Láďa Křížek patří mezi největší hvězdy českého metalu. Známým se stal v 80. letech díky kapelám Vitacit, Citron a Kreyson, s nimiž dobýval přední příčky hitparád. Velkou přízeň širšího publika si vysloužil i ve druhé polovině 90. let coby součást popového projektu Damiens.

Letos šedesátiletý rodák z Loun Ladislav Křížek říká, že zpěvákem se člověk nestává - zpěvákem se člověk rodí. Ví, o čem mluví. Že hezky zpívá, se projevilo už v jeho raném dětství. Přitom k tomu neměl žádné rodinné předpoklady. „Babička mi vyprávěla, jak jsem zpíval na peronu někde v Chomutově Do lesíčka na čekanou. Říkala mi – představ si, že se lidé otočili, koukali na tebe a tleskali ti,“ vzpomínal hudebník v pořadu České televize 13. komnata.

Poprvé slávu prý pocítil, když si jako kluk stoupl na trámy naskládané u činžáku, v němž vyrostl, a začal exhibovat. „Už jsme tehdy všelijak na něco hráli. A najednou přišel zvláštní pocit, který zažívají herci a zpěváci, ale ještě jsem ho nedokázal pojmenovat,“ doplnil.

Borec, který má rád Judas Priest

První kapelu založil se svým bratrem Miroslavem už v teenagerském věku, následně pendloval mezi několika lokálními formacemi, až se uchytil v pražské skupině TAM. Zlom přišel v roce 1985, kdy dostal nabídku angažmá ve Vitacitu, který v únoru téhož roku opustil zpěvák Dan Horyna. Překvapený Láďa ji okamžitě přijal. „V té době prožíval Dan Horyna těžké období a ve Vitacitu s ním byla problematická komunikace. A tak se zbytek kapely rozhodl udělat radikální změnu. Přišli s tím, že jsem byl úplně jiný typ zpěváka než Dan,“ vysvětlil Křížek na svých oficiálních stránkách.

V té době začala nová etapa kapely. „Dan byl tanečník, takový ten styl Led Zeppelin, a najednou přišel borec, který má rád spíš Judas Priest, Iron Maiden a jim podobné kapely. Tenkrát to pro mě bylo hezké období, protože jsem měl kolem sebe lidi, kteří doopravdy uměli hrát, kteří byli opravdu dost dobře vybavení talentem a dokázali velice dobře zahrát různé typy písniček, které jsem v té době poslouchal. A hlavně jsme se věnovali vlastní tvorbě,“ uvedl. S Křížkem vytvořil silnou skladatelskou dvojici nový kytarista Miloš Doležal.

Láďa Křížek v dobách největší slávyZdroj: se svolením Ládi Křížka

Návrat do Citronu

Ač Vitacit vyprodával sály a sklízel úspěchy, rozhodl se Láďa Křížek po dvou letech vyměnit působiště. Nastoupil do ostravského Citronu poté, co si jeho zpěvák Stanislav Hranický zlomil nohu, čímž se dlouhodobě vyřadil z procesu. Okamžitě pak začaly přípravy na již třetí album skupiny s názvem Radegast, které je dodnes považováno za nejlepší český heavymetalový počin všech dob. Pro Láďu to představovalo první velký úspěch.

Rok nato získal Citron Zlatého slavíka, uspořádal velké turné a užíval si fanouškovské přízně. Jenže v kapele se začaly objevovat neshody, které vyústily v Křížkův odchod. Po šestadvaceti letech, v roce 2015, se však do Citronu vrátil a významnou měrou se podílel na novém albu Rebelie rebelů.

Citron - Rebelie rebelů (2016)

„K návratu jsem ho nemusel dlouho přemlouvat. Co mě na tom nejvíc potěšilo, bylo, že mu během našeho rozhovoru začaly v očích planout jiskérky, najednou ožil a bylo vidět, že i pro něj je to nějaký stimul. S Láďovým příchodem nás zaplavila nová vlna tvůrčí a muzikantské energie, což ocenili i fanoušci. Na to konto jsme odjeli podzimní a jarní turné. Celé to vypadalo, že to, co děláme, má smysl,“ zavzpomínal v rozhovoru pro Deník na okolnosti Láďova návratu dnes už zemřelý bubeník a kapelník Citronu Radim Pařízek (1. listopadu by mimochodem oslavil sedmdesáté narozeniny, pozn. red.).

Rozpovídal se i o období, kdy s Láďou Křížkem neměli zrovna ideální vztahy. „Pohádali jsme se, ať už byly důvody, jaké byly, neuměli jsme si vážit přátelství. Neznamenalo to, že bychom se celoživotně zatratili, nebo se vzájemně pomlouvali. Myslím si, že v duchu toho, jak člověku přibývají roky, začíná si vážit i dobrých lidských vlastností,“ líčil Pařízek.

Kreyson i sólová dráha

V období mezi odchodem a návratem do Citronu se Křížek realizoval ve skupině Kreyson. V roce 1990 vyšlo její album Anděl na útěku, z něhož pocházejí megahity Vzdálená, Čarovná noc a Nejde vrátit čas. O rok později si hudebník odskočil na sólovou dráhu skvěle přijatým albem Zlatej chlapec. V následujících letech vydal Kreyson další desky Křižáci, Elixír života či Zákon Džungle. V roce 1993 navíc hudebník přišel s dalším sólovým albem Klíč k mé duši.

Postupně nazpíval duety se svojí kolegyní z Citronu – Tanjou, s Evou Urbanovou, Darinou Rolincovou nebo Karlem Gottem. U širšího publika se dočkal velké slávy ve druhé polovině 90. let, kdy se svým bratrem Miroslavem tvořil popové duo Damiens, často vystupoval v televizi, účinkoval i v muzikálech. Později se vrátil k rocku, obnovil Kreyson, s nímž vystupuje dodnes. K tomu absolvuje i akustická vystoupení – ta nejbližší by se měla uskutečnit v adventním čase.

Šedesátka, kterou oslavil 24. dubna, je podle jeho slov o určitém smíření. „Můj život je ale i o poděkování, že můj talent pořád dělá lidem radost,“ říká Láďa Křížek.

Citron s Tanjou - Kráska a Radegast (2015)

10 největších hitů Ládi Křížka

Vzdálená

Čarovná noc

Nejde vrátit čas

Poslední den jsi má

Scházíš mi

Den za dnem

Svědomí

Zlatej chlapec

Není marné žít

Kam jen jdou lásky mé (duet s Tanjou)

