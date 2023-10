Ladislav Štaidl byl šedou eminencí naší populární hudby. Začalo to hitem Trezor, který složil v roce 1965 pro Karla Gotta. Jeho písně pak zpívali Helena Vondráčková, Jiří Korn nebo Dalibor Janda. V 80. letech 20. století se jako zpěvák představil i on sám. Proto je hlavním hrdinou dalšího dílu našeho seriálu Zpívali v osmdesátkách.

Skladatel, zpěvák i podnikatel Ladislav Štaidl. | Foto: ČTK

Moc nechybělo a Ladislav Štaidl se ani nenarodil. Když v roce 1945 americké bombardéry místo na Drážďany omylem zaútočily na Prahu a zničily přes dva a půl tisíce domů, zasáhly i budovu číslo 23 v Mánesově ulici na Vinohradech. V ní jako zázrakem přežila Štaidlova matka s dvouletým synem Jiřím (později známým textařem) a jeho nenarozeným bratrem v břiše. Z rozbombardovaného domu je zachránili hasiči a převezli do Stříbrné Skalice, kde se Ladislav narodil 10. března 1945.

Příliš křehká? Iveta Bartošová uměla pobláznit, do showbyznysu se ale nehodila

K hudbě byl chlapec veden už od malička, na hodiny klavíru chodil k profesoru Františku Kubelíkovi, bratru houslového virtuosa Jana a strýci dirigenta Rafaela. Do světa populární hudby vstoupil v 60. letech, kdy hrál v kapele Crazy Boys Mikiho Volka. V roce 1963 se dostal do divadla Semafor, kde se seznámil s Karlem Gottem a s textařem Rostislavem Černým pro něj stvořil svůj první hit Trezor. Společně s Gottem a bratrem Jiřím v roce 1965 založili divadlo Apollo, z jehož hudebního souboru pak vznikl Orchestr Ladislava Štaidla.

S Gottem i bez něj

Skupina si zahrála i na světové výstavě Expo 67 v Montrealu, doprovázela Karla Gotta během jeho angažmá v hotelu New Frontier v Las Vegas. V roce 1971 Štaidl s Gottem plánovali zůstat v Západním Německu a rozmysleli si to až po zásahu tehdy generálního tajemníka UV KSČ Gustáva Husáka. Toto extempore neublížilo ani Gottovi, ani frontmanovi jeho doprovodného orchestru.

Štaidl dál skládal písně pro tehdejší hvězdy české popmusic. (Texty k nim psal i jeho bratr Jiří, který bohužel zahynul při automobilové nehodě v roce 1973.) K nejznámějším Štaidlovým písním patří Trezor, Kávu si osladím, Svět má ty chvíle rád, Dám dělovou ránu nebo Nepiš dál. Orchestr Ladislava Štaidla dokonce v letech 1977 a 1978 zvítězil anketě Zlatý slavík. Není divu, šlo o vysoce vysoce profesionální soubor s kvalitními muzikanty, jakými byli například Felix Slováček nebo Rudolf Rokl, který byl v polovině 80. let byl oceněn zlatou deskou za čtyři miliony prodaných nosičů.

Ladislav Štaidl v roce 2010.Zdroj: ČTK

Mží ti do vlasů mistr nechtěl

Na sólovou dráhu by se Štaidl nejspíš nevydal, nebýt toho, že Karel Gott odmítl nazpívat jeho píseň Mží ti do vlasů. Mistrovi se nezdála dost dobrá, a tak si ji autor v roce 1976 nazpíval sám. Když pak v roce 1981 vyšlo album s jednoduchým názvem Ladislav Štaidl, prodalo se ho skoro 40 tisíc kusů. Kromě songu Mží ti do vlasů obsahovalo i šlágry jako Jsou dny, kdy svítá o něco dřív, Ospalé ráno, nebo Lady Vronská.

Cesta Michala Davida na vrchol? Vyhodili ho z Pionýra, hvězdou se stal přes noc

Když v roce 1988 Štaidl vydal druhou desku Šťastné znamení, se svým orchestrem už rok doprovázel zpěvačku Ivetu Bartošovou. Kvůli lásce k ní po 23 letech ukončil spolupráci s Karlem Gottem a nakonec i dlouholeté manželství.

Podnikání měl v genech

Po sametové revoluci Ladislav Štaidl vyměnil hudební dráhu za kariéru podnikatele. Podnikání měl v genech. Jeho otec byl totiž majitelem pily, kterou mu zabavili komunisté. V 90. letech Štaidl založil firmu, která dodávala popcorn do českých kin a dokonce měl v plánu vybudovat první multikino u nás. Založil také společnost, která obchodovala se starožitnostmi a nemovitostmi.

V roce 2003 pak vydal knihu Víno z hroznů, v níž vzpomínal na své milenky z řad populárních zpěvaček i na nevěru Ivety Bartošové a její pokusy o sebevraždu. Následovaly ještě tituly Desátý klíč, kombinace vzpomínek s povídkami a Rendez-vous s paní Zuzanou, záznamy rozhovorů se Zuzanou Paroubkovou.

2006. Na oslavě svých narozenin s Ivetou Bartošovou.Zdroj: Deník/Lucie Vítková

Úspěšný skladatel, držitel diamantové desky za sedm a půl milionu prodaných nosičů, zpěvák, podnikatel i držitel Medaile Za zásluhy v oblasti umění, zemřel 30. ledna 2021 na komplikace spojené s covidem-19.

10 největších hitů Ladislava Štaidla:



Mží ti do vlasů (1976)

Ospalé ráno (1979)

Půjčovna snů (1979)

Miluji tě (1980)

Jsou dny, kdy svítá o něco dřív (1980)

Lady Vronská (1980)

Dva kohoutky (1981)

Malý pitaval z velkého města – znělka (1982)

Báječný plán (1985)

Dva roky prázdnin (1988)

Typický znak

Ladislav Štaidl nevynikal bláznivými tanečními kreacemi, ani extravagantním ustrojením. Většinou stál za mikrofonem s kytarou či seděl u klavíru, a na sobě měl dobře padnoucí oblek. Nejtypičtějším znakem tak byl jeho účes – klasická patka.



Největší šlágry

Největší hity Štaidl napsal nikoli pro sebe a svůj orchestr, ale pro své kolegy z branže. Například pro Karla Gotta (Trezor, Kávu si osladím, Přijela pouť, Ráno jedu dál) či Dalibora Jandu (Oheň, voda vítr, Vždycky jsem to já).



Nejsledovanější video na YouTube

166 tisíc zhlédnutí má videoklip Mží ti do vlasů, který Štaidl nazpíval se svým orchestrem v roce 1976. V klipu můžete vidět autora hudby a zpěváka v jedné osobě dokonce tančit na klavíru. Autorem textu k písni je Michael Prostějovský.



Čtyřnásobný otec

Ladislav Štaidl byl plodný nejen jako skladatel. Byl otcem celkem čtyř dětí. S manželkou Annou Pleskotovou měl tři potomky (Jan, Jiří, Karolína) a se zpěvačkou Ivetou Bartošovou syna Artura.



Citát

„Napsal jsem i pár textů. A je to obdobné jako se zpíváním. Myslíš si, že si to napíšeš nejlépe sám, a nakonec zjistíš, že to není pravda, a zase to necháš na profesionálech,“ řekl Štaidl Milanu Lasicovi v pořadu Kam zmizel ten starý song.



Co možná nevíte

Ladislav Štaidl skládal také filmovou hudbu. Jeho melodie zní ve snímcích Romance za korunu, Parta hic či Hvězda padá vzhůru i v seriálech Zkoušky z dospělosti, Malý pitaval z velkého města nebo Chlapci a chlapi.