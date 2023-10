Pocházíte z městečka Calhoun v Georgii. To je poměrně hluboko na jihu Spojených států. Je tam ještě přítomen duch starých dob? Zní tam původní venkovská muzika, nebo už to všechno mizí?

Rebecca: To patří k nejhezčím stránkám dospívání v jižních oblastech USA. Ať vejdete do kteréhokoli obchodu s hudebními nástroji, najdete tam mandolínu nebo banjo. Každé léto se tu pořádá spousta bluegrassových, countryových a jiných podobných festivalů. Tradiční hudba je pořád hrozně důležitou součástí zdejší kultury. Patří ke každodennímu životu.

Megan: Bluegrass na Jihu zažívá každých pár let zmrtvýchvstání. Teď právě spustil další vlnu kytarista Billy Strings. Lidi z něj šílí a ptají se: „Co je to za úžasnou muziku?“ No, ona tady samozřejmě byla celou dobu, ale je zajímavé sledovat, jak si jí najednou všimla další generace.

Vy jste tím vším jistě byly odmala obklopeny. Dnes ovšem hrajete něco trochu jiného. Kdy jste si zamilovaly pravé, neředěné blues?

Rebecca: Myslím, že pořádně se do něj noříme posledních sedm, osm let. Vyrostli jsme na tom, čemu se říká „roots music“. Bluesovou náladu jsme vnímaly odjakživa, ale blues jako žánru se věnujeme asi tak dekádu. Během ní jsme pochopily, odkud čerpaly inspiraci legendy jižanského rocku jako The Allman Brothers. Naposlouchaly jsme si písničky Skipa Jamese, Muddyho Waterse, všech těch neuvěřitelných bluesmanů z mississippské delty. Úplně jsme se do nich zbláznily, strašně nás to ovlivnilo.

Co vás přimělo, abyste přitvrdily? Začínaly jste jako akustické trio, ještě se svou starší sestrou Jessikou, která se pak vdala a měla děti. Teď už ale hrajete čistokrevný bluesrock.

Rebecca: Já bych řekla, že si docela rády pohráváme s očekáváním druhých. Baví nás posluchače překvapovat. Když jsme zapojily nástroje do zesilovačů a spustily rock’n’rollové riffy, lidi zbystřili. „Páni, to jsme od vás nečekali,“ říkali. A my si to užívaly. Nelíbí se nám, když nás zařazují do škatulek. Znáte to: nesuďte knížku podle obalu. Zajímá nás pracovat s tím rozporem, zvláště proto, že jsme ženy.

Historicky vzato přece první komerčně úspěšné bluesové písně nezpívaly mužské, ale ženské hlasy. To ženy – a ne chlapi – doručily blues široké veřejnosti. Pak se na tuhle jejich zásluhu zapomnělo a po zbytek 20. století se to na bluesové a rockové scéně jen hemžilo samými namakanými chlapskými kapelami. Takže jestli teď máme možnost reprezentovat linii bluesových matek zakladatelek, měly bychom tu cestu znovu prošlapat i ostatním. Aby se na rockových a bluesových festivalech objevovalo víc a víc interpretek – jako protipól k mužské energii a síle. Vidíme, že se to rok od roku zlepšuje, a hrozně nás to nabíjí.

Máte obě stejný hudební vkus?

Megan: Máme! A považujeme to za velké štěstí. V mládí jsme milovaly klasický rock. Táta nám často přehrával svoje oblíbené desky. Pamatuju si, že k mým nejmilejším patřilo elpíčko Rumours od skupiny Fleetwood Mac. Tahle a jiné nahrávky, co nám táta pouštěl, se nám usadily hluboko v srdcích. Hudebně jsme fakt naladěny na stejnou vlnu. A i když občas Rebecca poslouchá něco, co mě zkraje tak úplně nechytne, stačí, abych se na to chvilku soustředila, a už v tom jedu taky. V tomhle si absolutně důvěřujeme. Vím, že se na její vkus můžu spolehnout, a jestli se jí něco zamlouvá, pravděpodobně se to brzy zalíbí i mně.