A co se tenkrát četlo? Sophiina volba? To vám na náladě nepřidá. Pro mě jako pro člověka, který měl vrozenou vnitřní radost ze života, ale neměl ji čím živit, byla Saroyanova knížka zásadní. Sdílel jsem jeho postoj: ano, není to lehké, nemusí se všechno povést, tak proč bychom si ještě přidělávali vrásky? S tímhle náhledem na svět jsem založil Lauru. Kamarádi mi vyčítali: „Komouši po nás chtějí, abychom byli pořád rozjásaní, a vy jim to plníte!“ Jenže to byl omyl, já jsem nejásal. Jen jsem se nechtěl poddat skepsi.

Když jsem chtěl jít do kina, musel jsem si koupit lístek na měsíc dopředu. Ani tak jsem nevěděl, co si vlastně kupuju. Mohlo se stát, že ten den zrovna promítali sovětský film, a byl jsem v háji. Divadlo zbořili, centrum nikde, okolo sto vymlácených poddolovaných vesnic… A jejich obyvatelé nastěhovaní do paneláků. To není prostředí, které by vybízelo k optimismu.

Proč to říkám: protože zůstat optimistou, když vyrůstáte v sedmdesátých letech v severočeském Mostě, to je opravdu nadlidský výkon. Komunisti to město zbourali. Chtěli ho znova postavit, ale protože komunisti nikdy nic nepostavili včas, tak jsem v patnácti bloudil mrtvým městem, kde nebyly skoro ani chodníky, natož divadlo nebo víc než jeden kinosál.

K názvu kapely vás inspirovala novela Williama Saroyana Tracyho tygr. Připomenu, že jde o poetický příběh mladíka, co miluje dívku Lauru a pečuje o vzácného tygra, „jenž je láska“. Tak to píše Saroyan a myslí tím, že tygr je všechno, co nás naplňuje. V dětství jsem si tuhle knížku často prohlížel, brácha ji měl v poličce. Byla pro vaší generaci důležitá? Asi jo. Zpětně jsem pochopil proč. Každý se narodíme s nějakou povahou. Já jsem se narodil jako optimista. Mám čtyři děti – z toho tři s jednou manželkou. Věřím, že náš osud není předurčený, a že si za to, jak prožijeme život, můžeme z velké části sami. Na mnoho věcí máme vliv. Samozřejmě neovlivníme pandemii covidu a jiné katastrofy. Ale z dlouhodobého hlediska se to, kam směřujeme, projeví. Člověk musí vždycky udělat krok tam či tam, ať už doleva, nebo doprava – málokdy můžete jít rovně.

Osobně jsem texty skupiny Laura a její tygři začal vnímat až dost pozdě. Když jsem byl kluk, tak jsem vás bral prostě jako zábavu. Zvuky z džungle. Hlava to to moc neřešila. Teprve časem jsem ocenil písně jako Peníze, Reklama a kecy, Prachy jsou zákon, Mediální svět, Nejsou malý věci… A došlo mi, že píšete sociální komentáře. Ano, zjistil jsem, že mám jako autor přibližně tři základní okruhy a v nich se pořád motám. Bylo by zajímavé naše písničky podle těch témat seřadit. Některé jsou o vztazích – těch zas není tolik. Pak máme takové, kterým říkám společenské. A potom hrajeme písně, které obsahují cosi jako mou filozofii: Čas, Rytmus, Modly, Síla v nás…

Jak vznikají písničky pro Lauru? Vymyslíte nejdřív příběh, fór, slovní spojení, nebo začínáte rytmem, kytarovým riffem? To je desku od desky různé. Nejvíc se mi osvědčilo, když si vezmu kytaru, k tomu si pustím nějaký groove a zvolna hledám správná slova. Ve formátu, který je zdánlivě lehký, ale vlastně obtížný, protože by to neměla být donekonečna protahovaná skladba, ale v pravém smyslu písnička. Příběh by měl být – aspoň pro mě – konzistentní a pravdivý. Když jsem byl mladší, tak mě často nejprve napadl kousek textu a k němu jsem pak skládal melodii. Před natáčením poslední desky jsem si naopak připravil demosnímky v takové pseudoangličtině, potom jsem pracně a dlouho textoval, nechal se vést melodikou, rytmem… Ty postupy se mění.

Kapela přestála příchody a odchody hvězd formátu Ilony Csákové , Martina Pošty, Lenky Nové nebo Daniela Nekonečného. Nikdy se nezastaví, pořád sviští dál. S aktuální tygřicí Lucií Bakešovou a novým albem pro děti (už druhým!), které dostalo název ZOO, ZOO! Na to, že bylo vystudovanému báňskému inženýrovi letos pětašedesát, to Karel Šůcha v bílé košili a černých brýlích umí na pódiu pořád skvěle rozjet.

Vaše publikum chápalo Lauru a její tygry zcela jistě jako vzdor. Vůči konvencím, uniformitě výrazu, vzhledu, projevu… Už jen ty černé brýle! Jak se to soudruhům líbilo?'

Nelíbilo se jim to vůbec. A k tomu vzdoru: to nebylo dobou, my jsme byli mladí. A mladí lidi mají vždycky pocit, že žijí v nespravedlivé společnosti. Komunisty jsme přirozeně iritovali. K brýlím se váže jedna historka. Tehdy už jsme byli na české poměry celkem slavní, hráli jsme na Rockfestu, tedy na Celostátní přehlídce československých rockových skupin. V televizních zprávách o nás šla reportáž a člověk, co ji dělal, chytrácky poznamenal: „Šlo by to taky bez těch černých brýlí, ne?“

Tenkrát jsem ještě dělal na šachtě. Potom mi z televize telefonovali. Že by nás prý do ní vzali, ale bez brýlí. „Nechte si televizi a my si necháme brejle,“ řekl jsem hrdě. Za týden mi volají komunisti z kraje. „Podívejte se, tady nejde o to, jestli budete v televizi, ale jestli vůbec BUDETE,“ oznámili mi. Což je jiný kalibr. Sklopil jsem uši a povídám: „Jestli na tom závisí naše existence, tak je sundáme.“ Nakonec nám nechali všechno – černé brýle, košile i klobouky. Stačilo jim, že jsem se sklonil.

A co texty? Prošly u cenzury?

Říkali nám, že máme texty o sexu a násilí. Občas něco nedoporučili, domlouvali nám, ať vypustíme ten nebo onen song. Až jsem si udělal tabulku: do jednoho sloupce jsem napsal názvy našich písniček a do dalších názvy institucí, pod kterými jsme vystupovali. Praha 8, Praha 1, Město Most… Snažil jsem se objevit vzorec, podle kterého rozhodují, co povolí a zakážou. Žádný jsem nenašel. Písničku Nebudeme – tu nejkonzervativnější ze všech – nám zakázali skoro všude.

Pořád se točíme kolem Mostu, kde jste se narodil, kde jste dlouho žil a pracoval jako důlní inženýr. S Laurou jste poprvé vystoupil v roce 1985 v tamějším klubu Neprakta. Vysvětlete mi, jak možné, že se zrovna v tomhle kraji uprostřed hlubokého socialismu zrodí kapela, která hraje funk, jazz, blues a reggae? Kde jste sháněl desky, z čeho jste čerpal?

Elpíčka nebyla. Most je něco jiného než Praha. V hlavním městě se lidi k hudbě dostali, ale u nás představoval vrchol zábavy koncert Puhdys. Popravdě řečeno, když jsem vychodil Vysokou školu báňskou v Ostravě, byla pro mě představa, že zase pojedu domů, dost děsivá. Všechna místa na světě mi připadala kulturnější než tehdejší Most. Ale protože jsem měl podepsané stipendium a šachtu do třiceti let, abych nemusel na vojnu, nezbývalo než se vrátit.

| Video: Youtube

Pamatuju na ten den, kdy jsem šel v Mostě na kulturní středisko a oznámil, že bych chtěl založit kapelu. Když slyšeli, co mám za lubem, vykřikovali, že je to západní diverze. Ale protože na ten úřad bylo odklizeno i pár chytrých lidí, vymysleli jsme, že by se to naopak dalo chápat jako hudba utlačovaného černošského lidu. Proletářská vzpoura proti kapitalismu. Vy se smějete, ale takhle jsme v té době museli mezi sebou žvanit.

Nakonec mi dali svolení, ale zároveň přikázali, že nesmím používat členy žádných jiných kapel z okolí. Ukázali mi seznam, řekli: „Ty, ty a tyhle ne.“ Tím mi udělali čáru přes rozpočet. Já myslel, že se spojím s kamarády, co jsem znal už od školy. Jenže ti měli každý svůj kšeft v baru a drželi se ho, jako by to byl zlatý důl. Což v té době taky byl. Protože jste bral určitou pevnou částku za hodinu a v baru se hrálo klidně pět hodin, zatímco ve vyprodané hale jen dvě.

První Laura, ta poloprofesionální, mostecká, byla jiná, než jak ji známe dnes?

S každým dalším člověkem se ráz kapely trochu změní. Nejdůležitější jsou zpěvák a kytarista. Jak hrají ostatní, to pozná jen odborník. U basy většina diváků rozezná jen, jestli šlape, nebo ne. Zpěvákovi musí publikum věřit. Původní princip Laury jsem se vždycky snažil zachovat. Občas jsem zatoužil vydat se s ní někam jinam. Teď jsme se myslím vrátili k začátkům.

Kde se v báňském inženýrovi vzala touha věnovat se hudbě tohoto typu?

Děda byl hudebník, ale to na mě nemělo vliv. Mladší brácha se učil na piano, já nedostal příležitost. Máma mi pokaždé přiklepla prsty víkem a lamentovala: „Kájo, ty na to vůbec nemáš talent! Z tebe muzikant nikdy nebude.“ Na základě toho se rodiče rozhodli, že ze mě bude inženýr. Kdepak šmrdlat po nocích, pít a balit holky!

Okamžitě se mi vybavila píseň: „Řekla mi máma, nech tu kytaru, neuděláš maturu…“

Přesně. Ale nepovedlo se. Jsem tady a hraju. Na svou první baskytaru jsem se půl roku koukal přes výlohu, než jsem si ji mohl koupit. Na šachtě jsem si už pak vydělával dost, takže jsme to mohli rozjet. Pokud jde o hudební vlivy, je zvláštní, že jsme neznali žádnou z těch skupin, ke kterým nás později přirovnávali. Talking Heads jsem slyšel asi dva roky poté, co Laura vznikla. Stejně tak The B-52’s.

Dneska si sednete k YouTube nebo Spotify, uděláte klik, klik… Tehdy jste musel k někomu, kdo ty desky měl, a v ideálním případě si je stočit na pásek. Pokud se tady dalo něco sehnat, byli to většinou Black Sabbath, Led Zeppelin, Uriah Heep, Deep Purple. Tvrdý rock.

| Video: Youtube

Je horší makat na šachtě, nebo v Lauře?

Je to něco jiného. Mě to zaměstnání docela bavilo a zajímalo. Ale ne, když jsem musel fárat. Zvlášť v noci to není příjemný zážitek. Stmívá se, jedete do hloubky, tam úplná tma, nic nevidíte, nedostatek kyslíku, nevíte, jestli se vám něco nestane… Práce v dole je fyzicky, ale i psychicky hodně náročná. Na druhé straně, ta krása, když s vámi klec zase vyjede a nebe nad vámi se rozsvítí… Víte, že vás čeká volný den, můžete jít třeba na pivo. Ale s hudbou se šachta vůbec nedá srovnávat.

Počínaje deskou Žár trvá z roku 1988 jste jeli na studentské vlně. Až do první půlky devadesátých let na vás chodili především vysokoškoláci.

Měli jsme veliké štěstí. U většiny skupin je postup takový, že nejdřív hrozně dlouho hrajete jen pro malou partu nadšenců. Zkoušíte v garáži, nikam jinam vás nechtějí pustit. Pravidelné zkoušky ovšem vydrží jen ten, kdo věří, že má kapela budoucnost. Jenže koncerty v nedohlednu, tři čtvrtě roku se scházíte jak blbí, pak to někoho přestane bavit a začínáte znovu. Zase shánět bubeníka, zpěváka…

Ale když jsme založili Lauru, šlo to hrozně rychle. Začali jsme zkoušet a za měsíc a půl jsme měli první koncert. A co víc: v první fázi jsme sice měli pocit, že se na nás koukají málem jako na diverzanty, ale když přišel Gorbačov a jeho perestrojka, jako mávnutím kouzelného proutku se z nás stal vývozní artikl. Naše hlavní štěstí tedy spočívalo v tom, že jsme se nestihli utahat. Respektive, unavili jsme se na té spoustě pódií, a ne věčným čekáním, to je zatracený rozdíl.

V jednu chvíli vlna opadla, už jste nepatřili ke žhavým trendům, ale dál jste to táhli jako normální spolehlivá hudební banda. Co to s člověkem udělá, když cítí, že je součástí dobové módy, a pak se musí spokojit s tím, že je „jen“ perfektní muzikant?

To je složité. Ono chvilku trvá, než pochopíte, že už nejste „trendy“. Než při koncertě poprvé uvidíte parkety, zatímco dřív jste pro samé hlavy na zem neviděl. Nám se stala ještě jiná věc: patřili jsme k vlně kapel, které se staly populárními těsně před revolucí. Tehdy měl v Československu všechnu živou hudbu zdánlivě pod palcem Pragokoncert. Ale naši kamarádi, právníci, přišli na to, že Pragáč není jediný, kdo má monopol na vyvážení českých skupin do světa.

Takzvané základní organizace SSM (Socialistického svazu mládeže) to taky mohly zařídit. Tak jsme se prvně dostali ven. Byl s tím šílený opruz. Zařizování, výslechy na Státní bezpečnosti, kde mi řekli: „Pane Šůcha, mluvme na rovinu. Chcete tam zůstat?“ To mě pobavilo.

Ale vážně: když přestanete být v módě a zůstane vám jen to čisté muzikantství, stanete se svobodnějším. My jsme byli v kursu vlastně velmi krátce. Trendy svazují. Když jsem v osmdesátkách hledal sólového kytaristu, každý druhý mi na konkursu hrál jako Ritchie Blackmore. Marně jsem vysvětloval, že se to k našemu stylu nehodí. Pak přišel Pražský výběr, a najednou všichni hráli jako Michal Pavlíček.

close info Zdroj: Se svolením Karla Šůchy zoom_in Nezkrotnost a divokost, to je skupina Laura a její tygři.

My jsme nikdy neměli konkrétní zahraniční ani český vzor. Ale tím svým optimismem a asi proto, že jsme byli taková živá parta, jsme se zalíbili studentům. Ti si nás, jak jste správně poznamenal, vzali za své a nejenže na nás tancovali, ale užívali si i to, že zpíváme texty, které mají hlavu a patu.

Když se z nás potom zase stala normální kapela, ani jsme to nepostřehli, protože v tu dobu už se kolem nás začali rojit zahraniční promotéři. Ani jsem se nerozkoukal a stáli jsme na jednom pódiu s Philem Carmenem nebo Black Uhuru. Američtí popíci Toto na nás vydrželi sledovat z portálu celý koncert.

Dnešní Laura je pořád stejně dobrá, ne-li vybroušenější. Alba si ale víceméně vydáváte sami. Znamená to, že jste na mediální známost rezignoval?

To bych si tu s vámi nepovídal. Ale v určité chvíli jsem dospěl k názoru, že jsem to jedině já, komu se moje muzika musí líbit. Spousta písniček, co se dneska pouští, mi připadá povrchní, falešná, odbytá… Takových věcí je kolem nás tolik, že o sobě člověk začne pochybovat. Přece není možné, abych byl jediný, kdo si myslí, že je to šmejd, říkáte si. Ale ne, zeměkoule je v pořádku. Jenom na ní holt žije pouze malé procento lidí, co jsou k sobě takhle nároční. Když budete dělat hudbu naplno a po svém, pak si vás to malé procento posluchačů možná všimne a podrží vás.