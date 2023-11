Proč během performancí měníte hlas pomocí efektů? Přináší to jiný postoj, jinou náladu? Mluví v tu chvíli někdo jiný než Laurie Andersonová ? Dá vám to odlišnou perspektivu, nový pohled na věc. Svět skrze tyto efekty vypadá trochu jinak. Ano, může to být jistý útěk před vlastní osobou. Zároveň je to prostředek konverzace, protože převážně vystupuju sólově. Představení má pak větší dynamiku.

Dáváte přednost improvizaci? V hudbě ano. Poprvé mě k ní vyzval John Zorn, nikdy předtím jsem to nedělala. Nejdříve mi to připadalo šílené, ale jakmile jsme začali, dostavil se tak překrásný pocit, že jsem chtěla víc a víc.

S překvapením jsem zjistil, že si jevištní monology skoro nezapisujete. To máte tak výbornou paměť? Občas si je zaznamenám, ale nevznikají jako psané slovo. Můj cíl je působit co nejpřirozeněji, jako když s vámi mluvím. Čtení by tu atmosféru zabilo.

Přesto jste se musela naučit otevřít svou mysl a vyslovit se před hledištěm plným cizích lidí. Bylo to pro vás snadné, nebo jste introvert? Pocházím z opravdu velké rodiny. S mými bratry a sestrami nás bylo osm. A vždycky se od nás čekalo, respektive to byla podmínka, že si navzájem povíme, jaký jsme měli den, co se nám přihodilo a tak dál. Takže mluvit nahlas před ostatními, kteří naslouchají, pro nás bylo přirozené. Osobně jsem byla docela dost sdělná. Možná trochu do sebe, ale plachá jsem nebyla.

Kultovní umělkyně, jejíž projekty v čele s filmem Home of the Brave pomáhaly před čtyřmi dekádami definovat svět multimediálních performancí, sází ve svých šestasedmdesáti letech ze všeho nejvíce na sílu slova. A charismatický projev, kterým uhranula nejen svého životního partnera, rockera Lou Reeda .

Když poslouchám váš skutečný hlas, musím říct, že mě už mnohokrát pohladil po duši. Příjemně uklidňuje, což možná není vaším záměrem. Přesto se zeptám: je pro vás důležité dělat umění, které je nejen smysluplné, ale i krásné?

Kdybych si měla vybrat, jestli budu dělat věci pravdivé, nebo krásné, asi bych si vybrala krásu. Třeba to nedává smysl, ale kolem nás je tolik nesmyslů… Jsem optimista, a i to je přece volba. Kdokoli může jednoduše dokázat, že se svět řítí do záhuby, a stejně tak by každý našel dostatek důvodů pro tvrzení, že je svět pořád lepší. Já si vybrala optimismus, prostě proto, že chci dobře žít. Abych byla šťastná. Ne proto, že by dával smysl. Tenhle svět smysl nedává, ale to je ok.

Zrovna teď je kolem nás tolik špatných vibrací – útoky, válka, nemoci, utrpení… Vy ovšem s těmito těžkými tématy zacházíte poněkud jemněji či milosrdněji, než jak to činil váš životní partner Lou Reed. Jak coby umělkyně pracujete s bolestí, strachem, násilím?

Bolest, strach i násilí jsou součástí každého z nás. Jsme zvířata. Nejsme sice už ta zvěř v lese, co se neustále nervózně rozhlíží, jestli poblíž není někdo, kdo by ji chtěl sežrat. Ale dobře si pamatujeme, že právě z toho světa plného strachu jsme vzešli. A dokážeme to přetavit do jiných emocí, třeba do odvahy. S ostatními zvířaty máme leccos společného, na rozdíl od nich jsme však schopni ze sebe vystoupit a podívat se na naše odvěké strachy zvenčí.

Lou Reed byl úžasný v tom, jak uměl tyto pocity vyjádřit. I na svém úplně posledním albu s názvem Lulu. Hluboce na mě zapůsobilo, že i ke konci života byl ochoten zabývat se tématem hněvu – protože Lulu, to je čistý vztek. Trochu mi připomíná Shakespearova krále Leara, který se také nebál běsnit. Lou se choval neohroženě, nic nelakoval na růžovo. A já si ho za to nesmírně vážím. Na druhé straně, jako buddhistka se snažím mít od hněvu odstup a nedovolit mu, aby mě ovládl. Chci ho pojmenovat. Ne se mu vyhýbat – pochopit ho.

Naše doba je nebezpečná a rovněž velmi matoucí. Cítíte potřebu se k ní vyjádřit, reflektovat události, jako je pandemie či válka na Ukrajině, na svých výstavách a ve své hudbě?

Rozhodně. Nechci o tom ale jen podat zprávu, na podobné záležitosti se pokouším dívat z širší perspektivy. Nebudu se přidávat ke kolektivní hysterii, křičet, že se svět hroutí. Přirozeně mě to zneklidňuje, musela bych být idiot, aby mi nedošlo, že potíže, které máme, jsou opravdu závažné a generují další problémy, se kterými si už vůbec nebudeme umět poradit. Jsme v tom po krk. Planeta, na které žijeme, už přestála řadu katastrofických momentů, pro ni to není nic nového. Ale pro nás ano. Tohle je naše hrozná chvíle.

Systémy, v jejichž účinnost jsme věřili, zkolabovaly. Zrovna nedávno jsem četla knihu, která mě velmi zaujala. Napsal ji chilský autor Benjamín Labatut a jmenuje se When We Cease To Understand The World (Když přestaneme rozumět světu). Labatut srovnal objektivní fakta s názory předních současných vědců a jeho závěr zní, že my už dneska nevíme, jak svět funguje.

Všechny pevně dané struktury jsou pryč, matematici narážejí na zeď, za kterou už nemohou. Zbývá černá díra. A tahle absence struktur, nepochopení, proč co existuje a jak co vzniká, to se netýká jen vědy, ale každého z nás. Nemusíme být kvantoví fyzici, abychom si uvědomili, že se řítíme maximální rychlostí ve vlaku, který nemá brzdy. A do kterého nás posadili ti, co chtějí peníze a slávu, aniž by aspoň jednu jedinou minutu řešili skutečný smysl svých a našich životů.