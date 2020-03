"Soud a odvolací proces byl dlouhým výstupem po ´schodišti do nebes´ (Stairway to Heaven)," napsala soudkyně Margaret McKeownová ve více než 50stránkovém zdůvodnění rozsudku, které by se podle agentury AP mohlo stát vodítkem pro celou řadu dalších sporů o duševní vlastnictví.

Zmocněnec zesnulého kytaristy skupiny Spirit Randyho Wolfa žalobu podal v roce 2015. Led Zeppelin podle něj melodii převzali poté, co obě kapely podnikly v letech 1968 a 1969 společné turné po Spojených státech. Britská rocková legenda vydala Stairway to Heaven v roce 1971. Frontman Robert Plant a kytarista Jimmy Page tvrdí, že píseň je jejich mistrovským dílem, které složili v odlehlé chatě ve Walesu.

Porota v roce 2016 rozhodla, že ačkoliv Plant s Pagem měli ke skladbě přístup, písně ve své podstatě shodné nejsou. Porotci přitom skladbu Taurus neslyšeli, spor se totiž vedl o to, zda je podobná kompozice obou písní a nikoliv jejich samotná nahrávka. K dispozici tak porotci měli pouze notové zápisy obou skladeb registrované u amerického patentového úřadu.

Z tohoto a dalších procesních důvodů Wolfův zmocněnec rozhodnutí poroty napadl. Soud mu dal následně za pravdu a nařídil opakování celého procesu, což vyústilo v pondělní rozhodnutí.

Precedent pro další případy?

Žaloba po vynesení rozsudku soudu uvedla, že rozhodnutí nepovolit vyslechnutí obou nahrávek po sobě je "směšné", jelikož tím pádem musí dokazovat, že Page okopíroval něco, co nikdy neviděl. Ani Page ani Plant totiž podle všeho nikdy nepracovali se skladbami zapsanými do not. Právní zástupci Led Zeppelin zatím rozhodnutí nekomentovali.

Soud ve svém rozhodnutí zvrátil dosud platné pravidlo, podle nějž se v podobných případech postupovalo. Dosud se totiž mělo za to, že čím více se podaří prokázat, že měl umělec přístup k nahrávce ještě před vytvořením údajného plagiátu, tím menší je potřeba dokazovat podobnost obou skladeb. Podle soudkyně McKeownové však tento koncept přestává dávat smysl v době široké dostupnosti obrovského množství skladeb na portálu YoTube či na streamovacích platformách jako Spotify a dalších.

Proti pondělnímu rozsudku se lze odvolat a kauza by tak mohla skončit u nejvyššího soudu, čímž by se rozhodnutí mohlo stát precedentem pro další podobné případy. Posledními velkými spory o autorství písní bylo rozhodnutí poroty, že americký zpěvák Robin Thicke okopíroval části skladby Marvina Gaye Got To Give It Up a loňský verdikt, podle nějž zpěvačka Katy Perryová ukradla ve svém hitu Dark Horse část křesťanské rapové písně.