Projekt MONUMENT/UM zastřešuje čtyři jedinečné večery, které se odehrají v Horním Vítkově Chrastavě (Kostel Navštívení Panny Marie, 27. 7.), v Ostrově nad Ohří (Horní hrad Hauenštejn, 3. 8.), v Jablonci nad Nisou (Jablečné lázně, 17. 8.) a v Horním Maršově (Fabrika Temný Důl, 24. 8.).

„Myšlenka na jeho uspořádání vznikla v roce 2015, kdy jsem s Aeldrynem vystoupila v Duchcově na podporu Reinerovy fresky. Umožnil nám to někdejší kastelán duchcov- ského zámku Marian Hochel, za což jsme mu vděční. V té době jsem začala spolupracovat s agenturou APPLAUSE booking, kterou jmenovitě zastupují Soňa a Tomáš Paleta oba se přijeli podívat, co to vlastně na Duchcově vytváříme. Záhy poté přišli s nápadem uskutečnit cyklus představení, který by pomohl i dalším památkám,“ vypráví Lenka Dusilová.

Podle jakého klíče jste je vybírali?

Soňa Paleta: Koncept celého projektu se chvíli hledal. Prostřednictvím zmíněného Mariana Hochela jsme se seznámili s odborníky, kteří nás na některé památky upozornili, jiné jsme si nacházeli sami. Nakonec se jich vybralo patnáct a samozřejmě bylo nejdřív nutné je vidět, než v nich něco uspořádáme.

Takže jste absolvovali výlet.

Soňa Paleta: Ano, v létě 2016. O jednotlivých historických objektech jsme mluvili s místními lidmi, zapálenými pro věc ptali jsme se jich, co je trápí, co jim dělá naopak radost, co by jim pomohlo v úsilí jejich památky pozvednout, jaké s nimi mají vize… A i na základě těchto setkání se nám do superfinálového výběru dostaly čtyři různorodé objekty kostel, hrad, lázně a továrna. Máme z toho radost, protože jsme od začátku chtěli, aby nešlo jen o hrady a zámky.

Okouzlila vás některá místa, i když se nakonec do vašeho výběru nedostala?

Soňa Paleta: Jistě. Byli jsme například okouzleni kostelem Nejsvětější Trojice v Zahořanech na Litoměřicku, ale vystoupení by se v něm z bezpečnostních důvodů uspořádat nedalo, protože má problematickou statiku. Nebo třeba kostel sv. Václava ve Výsluní na Chomutovsku snahu o jeho záchranu odstartovala v 90. letech tamní pošťačka. Dnes už je to starší paní, na jejíž úsilí navázala paní starostka, která je fajn, ale lidově řečeno bota ji tlačí v úplně jiných věcech. Takže jak to bude s kostelem do budoucna, se momentálně neví.

Pohybujete se v oblasti severních a západních Čech. Proč?

Lenka Dusilová: Jedním z důvodů je i to, že pocházím z Karlových Varů. A samozřejmě fakt, že jsme s Aeldrynem odstartovali projekt právě v severočeském Duchcově.

K rodnému kraji vás určitě váže spousta vzpomínek…

Lenka Dusilová: Mám o deset let staršího bratra Marka je to muzikant a renesanční člověk, který se odmalička zajímal o hrady, zám- ky a vladaře. Taky jezdil hrozně rád na vandry. Často mě bral s sebou už asi od mých tří let, protože máma vydělávala peníze na živobytí. Že bych si ale pamatovala, která místa jsme navštívili, to až na výjimky, jíž je třeba hrad Hauenštejn říct nemůžu.

Co vás na památkách baví?

Lenka Dusilová: Není přímo mojí vášní zabývat se jimi, ale když najednou zjistíte, že byste mohla díky svým schopnostem pro to které místo něco udělat, tak vás to chytne, vtáhne vás to, spolupracujete… A já jsem otevřená věcem, které mě v životě potkávají.

V čem bude vaše pomoc spočívat, co je hlavním cílem?

Soňa Paleta: Věnovat veškerý výnos ze vstupného konkrétní památce, i když se bude jednat s přihlédnutím k tomu, kolik by na opravu potře- bovala o minimální finanční injekci. Daleko víc nám jde o to, abychom na ni upozornili a vybídli místní lidi k tomu, aby začali být v úsilí o její záchranu ještě víc aktivní. Zároveň bychom byli rádi, kdyby se v jednotlivých místech oživil díky jejich medializaci turistický ruch.

Lenka Dusilová: Je to i hodně o tom, že za kultivací památek stojí většinou velcí srdcaři, jednotlivci nebo naopak spolky, které navazují na zpřetrhané kořeny z minulosti, na výpovědní hodnotu těch kterých míst. Musíme si uvědomit, že mnohá z nich byla po odsunu Němců nebo vinou bývalého režimu zdevastována… Všichni ti lidé mají náš obdiv za to, že se o prostředí, v němž žijí, zase starají, že se je snaží renovovat.

Jak budou jednotlivá vystoupení vypadat? Bude každé místo vyžadovat něco jiného?

Lenka Dusilová: Hodně jsem přemýšlela, jak je vymyslet. Tím, že nejsem kompoziční génius, který by dokázal napsat pro každou památku speciální hudební pro- gram, což jsem ani neměla v plánu, jsem si řekla, že se vrátím k formě, která mě baví ze všeho nejvíc. Spočívá v živé performanci, v práci s emocemi, v ovlivnění daným prostorem. K předem vymyšleným hudebním tématům přidávám hlas, zvuky, hudební krajinky… A kamarád Aeldryn je ozvláštňuje svou hrou se světlem a prostorem. Tuto formu jsem objevila díky spolupráci s uskupením Spitfire Company, potažmo s tanečnicí Markétou Vacovskou, s níž jsme připravily představení One Step Before the Fall.

Soňa Paleta: Dramaturgii komponovaného večera jsme ponechali tak, jak byla vymyš- lena pro podporu Reinerovy fresky. To znamená, že v jeho úvodu dostane slovo odborník, který seznámí návštěvníky s památkou z architektonického nebo historického hlediska, aby lidé věděli, kde se vůbec nachází. Následovat bude krátký medailon, který o každé z nich natočila ČT Art- Zóna na míru projektu, a pak již samotná performance. Návštěvník tedy uvidí pokaždé něco jiného.

Umím si představit, že se váš projekt bude lidem líbit. Co dál? Hodláte na něj navázat?

Soňa Paleta: Rádi bychom, ať už by to bylo příští rok, nebo ob dva, jako bienále, protože příprava je fakt časově náročná. Doufáme v to, že na- razíme na osvícené partnery, kteří by projekt podpořili finančně i jinak. V tu chvíli bychom mohli třeba zavítat i do jiných krajů v republice, nejen do bývalých Sudet.