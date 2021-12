Půjde asi o dosud největší představení vaší oceňované desky - nalákejte na ně diváky… Zdá se, že by to pro ně mohlo být mimořádné zpestření předvánoční atmosféry. V mé sólové kariéře se bude jednat o největší koncertní událost co se týče výpravné velkorysosti. Je mi ctí odehrát nevšedně celé album Řeka na Nové scéně Národního divadla v rámci festivalu Spectaculare a pod hlavičkou projektu Monument/um. Všechny tyto zmíněné subjekty na tomto koncertu participují a umožní mi zahrát celičkou hudbu z Řeky s dvanáctičlenným tělesem Řeka Ansámbl ve vizuálním zpracování mého dlouholetého spolupracovníka, předního vizualisty VJ Aeldryna ze studia Lunchmeat. Doufám, že se nám podaří vytvořit vícesmyslovější zážitek a vtáhnout návštěvníky hlouběji do zahuštěné atmosféry alba Řeka. To je poklonou ženám a zátěžovým zkušenostem v mé rodinně skrze tvrdost jejich reality na pozadí světových událostí.

V souvislosti se vznikem desky jste mluvila o vnitřní očistě, sobě a posluchačům jste jí otevřela svět nekonečné hudební svobody. Byla pro vás cesta k ní bolestivá, nebo naopak „plynula“ naprosto přirozeně? A co jste na té cestě pro sebe objevila?

Tak to téma pro mě není nové, každým novým počinem ho možná artikuluju z trochu jiné perspektivy, ale to je součástí mé osobní práce na sobě. I když, někdy si říkám, zda jsem se zaklela v minulosti… Řeka by měla být na nějaký čas uzavřením těchto temnějších výletů a zpracovávání procesů z rodinné minulosti. Nicméně za mojí hudební svobodou stojí dlouholetý proces, zkušenosti s některými projekty a umělci, kteří nejsou svázáni hranicemi, omezujícími pravidly a konvencemi. V některých obdobích hledání témata skrz hudbu a slova bolí svým způsobem vyartikulovat.. Ale zase je v tom procesu vše dovoleno a je to natolik dobrodružné a přitažlivé, že stojí za to se do toho procesu ponořit znovu.

Vizuální křest naváže i na zmiňovaný projekt Monument/um, jehož prostřednictvím jste pomohli mnoha ohroženým památkám v bývalých Sudetech. Hodláte v něm pokračovat zase i v létě?

Věříme, že se nám podaří zrealizovat druhý ročník. Jsme ve velké naději a příležitost přeje připraveným. Teď nejvíc záleží na tom, zda získáme dostatek prostředků na jeho realizaci. Tyto dva roky s pandemií a nejisté časy nás stále drží v nejistotě s čímkoliv, do čeho dokola investujeme nemálo energie.

Což se týká všech vašich projektů…

Musím říct, že přípravy větších projektů jako jsou třeba aktuální koncert a křest alba Řeka na Nové scéně, projekt Monument/um či proběhlé turné s Ivou Bittovou a Monikou Načevou nás všechny stojí vždy hodně stresu a modliteb. Je to tanec mezi kapkami deště, zda někdo, kdo je v projektech nenahraditelný, dotančí zdráv a nebude zasažen a tak podobně.

A nakolik máte Řeky plnou hlavu? Spřádáte pomalu další albové plány, nebo je na to ještě spoustu času?

Řeky mám teď samozřejmě ještě pořád plnou hlavu. Neměla jsem možnost si s ní více koncertně pohrát a užít si jí do sytosti. Ať už na sólových koncertech či s kapelou Květy, se kterou mě moc baví hrát a vzácně sdílet některé koncerty. Mimochodem, Květy jsou součástí Řeka Ansámblu vedle hudebníků a producentů alba Řeka - Petra Ostrouchova a Ondřeje Mikuly aka Aid Kid, trumpetisty Oskara Töröka, bubeníka Miloše Dvořáčka a písničkářky Alenky Pohlové. Další plány po Řece už mám, ale bude to ještě dlouhý a dobrodružný proces. Tak se těšte se mnou.

Vstupenky na křest alba jsou k dostání v pokladně Národního divadla nebo on-line.