Patří mezi stálice českého popu. Sedmdesáté narozeniny ve středu slaví zpěvačka, šansoniérka, kytaristka, hudební skladatelka a textařka Lenka Filipová, která si stále cílevědomě sestavuje kvalitní a posluchačsky atraktivní repertoár. Prorazila písní Zamilovaná, která se i po čtyřiceti letech řadí mezi její největší hity.

Lenka Filipová | Foto: Lucie Robinson

Lenka Filipová, narozená 14. února 1954 v Praze, vzala kytaru poprvé do rukou v devíti letech. K hudbě ji vedli rodiče - maminka učitelka hudby a tatínek Adolf Filip coby operní pěvec a herec. Studovala na pražské konzervatoři, později i v Paříži. Na českou hudební scénu osmdesátých let tak vstoupila jako nezvyklý zjev coby vystudovaná klasická kytaristka se slabostí pro frankofonní hudbu. Okamžitě si získala přízeň posluchačů svou věrohodnou interpretací textů především Zdeňka Rytíře, který uměl vystihnout její zasněný naturel.

Nesmrtelná Zamilovaná

Jejich spolupráce se osvědčila už při písni Zamilovaná, která vyšla na stejnojmenném albu z roku 1981. Byla to tehdy trefa do černého, protože se ukázalo, že obsahem i romantickým přebalem jsou songy tohoto ražení pro Lenku Filipovou správnou volbou.

A plakáty s její podobiznou začaly okupovat stěny teenagerských pokojů, potažmo skříněk mladíků vykonávajících povinnou vojenskou službu. Své o tom vědí zejména mladší sestry starších bratrů, kteří v té době po Filipové doslova prahli. Není se co divit, když ke všem svým talentům působila se svou blonďatou hřívou jako překrásné éterické zjevení.

Zdroj: Youtube

Kauza Céline Dion

Velká šance prorazit celosvětově se jí naskytla v roce 1988, kdy dostala nabídku zúčastnit se soutěže Eurovize, kde měla interpretovat píseň Ne partez pas sans moi ve francouzštině od švýcarského skladatele a zastupovat Švýcarsko. V Československu ale nedostala povolení vycestovat, protože prý nemůže zastupovat cizí zemi. Náhradnicí se narychlo stala tehdy začínající zpěvačka Céline Dion, která nakonec se zmiňovanou písní Eurovizi vyhrála, čímž nastartovala svou hvězdnou kariéru.

„Setkání se Céline Dion bylo pro mě velkým zážitkem - hudebním i lidským. Už jen z důvodu, že jsme byly součástí tohoto zvláštního příběhu,“ uvedla Lenka Filipová, která se pak po letech se Céline Dion střetla v rámci jednoho pražského koncertu.

Keltské Oppidum

Mezi prvním albem Zamilovaná a významově opačným Tisíc způsobů, jak zabít lásku (2003) vydala víc než desítku desek, v nichž proplouvá mezi žánry od šansonů přes klasický repertoár až k lidovým písničkám. Z toho všeho pak na koncertech míchá posluchačům hudební koktejl.

Poslední studiové album nazvané Oppidum vydala v roce 2018 ve spolupráci s anglickým multiinstrumentalistou a virtuózem ve hře na keltskou harfu Seanem Barrym. „Nedá se úplně říct, že by mě Sean k této hudbě přivedl, protože jsem ji poslouchala už dřív, zejména v podání irské zpěvačky Enyi a skupiny Clannad. Ale je pravda, že jeho interpretace keltských písní mě velmi oslovila,“ zmínila umělkyně.

„Se Seanem jsme se seznámili už v době, kdy jsem připravovala album Tisíc způsobů, jak zabít lásku. Tehdy jsem se chodila zdokonalovat ve hře na elektrickou kytaru k Vaškovi Veselému, který měl skupinu Irish Dew, v níž Sean Barry hrál. Jednou se mě Vašek zeptal, jestli si s nimi nechci zkusit dvě keltské balady, které mají v repertoáru, že by mi mohly sedět. Měl pravdu, protože je od té doby zpívám a zároveň se Seanem vystupuju,“ uvedla Filipová v rozhovoru pro Deník.

Udržování tradic

Jak šel čas, rozšiřovali koncertní repertoár o další balady, až se z nich rozhodli vytvořit album. „Sean pro něj objevil další nádherné skladby, většinou polozapomenuté, nebo je nikdo nehrál. Považuju to za záslužnou činnost v udržování tradic. V minulosti jsem už desku lidových písniček nahrála, těch našich. Teď jsem se jen od českých kořenů posunula k něčemu jinému, co mě muzikantsky zaujalo. Mám za to, že keltská hudba krásně vyzní právě ve spojení Seanovy harfy a dalších nástrojů, jež ovládá, a mé klasické kytary,“ řekla Deníku zpěvačka, která mimochodem na albu Oppidum, což je název pro keltská osídlení, zpívá v několika jazycích - ve starém jazyce gaelic, irském i skotském, ve staré bretonštině a angličtině.

„Jsem vypravěč a hodně cítím podprahovost sdělení, které je obsažené v té které písni, i když třeba textu úplně nerozumím. Ale s jeho správnou výslovností jsem se samozřejmě musela seznámit. V tom byl na mě Sean přísný. Jednala jsem tedy velmi intuitivně, při zpěvu jsem na sebe nechala dýchat atmosféru dávné minulosti, měla pro mě až duchovní rozměr,“ vysvětlila hudebnice.

Olomoucké syrečky

Své písně posluchačům ráda předává i prostřednictvím koncertů, které bývají co do prostředí a s nimi související atmosférou naprosto ojedinělé. Vystupovala například v českých a moravských kostelech, v nichž představila svou kytaru nejen jako nástroj doprovodný, ale i sólový, a zároveň si v nich společně s posluchači užila niterné chvíle.

Na druhé straně se nezdráhala zahrát za plného provozu v prostorách pražského Masarykova nádraží, kde natáčela materiál na připravované DVD. Mnozí z náhodně procházejících si nechali ujet vlak a čekali na další, protože je hudebnice se svými spoluúčinkujícími naprosto dostala.

„Prostředí dokreslovalo atmosféru. Přiznám se, že když jsem přišla před natáčením na zkoušku a vstoupila jsem na již krásně nasvícené a pro koncert upravené pódium, cítila jsem se jako na začátku minulého století, za první republiky, anebo jako bych se přenesla do staré Anglie… Jestli se ptáte, zda mě případné ruchy nebo nečekané akce zaskočily, musím říci, že jsem nic nevnímala. Tak mě prostředí vtáhlo do svého kouzla, že jsem se plně soustředila na muziku a hlavně na spoustu lidí, kteří přišli toto natáčení sdílet s námi,“ rozpovídala se pro Deník Lenka Filipová.

Zdroj: Youtube

Na nádraží jako takové má vztah skrze svého dědečka. „Vyrůstala jsem v rodině strojvůdce. Moje půlka rodiny z tatínkovy strany pochází z Pardubic a já jsem tam už od útlého dětství trávila u babičky a dědy většinu času o prázdninách. Vlaky jezdily přímo za plotem a na dědu jsem vždycky mávala, o poledních pauzách jsem s ním seděla na lokomotivě a svačila s ním olomoucké syrečky s chlebem – to miluju dodnes,“ podotkla muzikantka.

Dcera Lenny

Své umělecké geny předala své dceři, která si říká Lenny a která se už dávno těší přízni mezinárodního publika. Navíc stejně jako její matka nedělá kompromisy - vždy chce, aby byla píseň jejím otiskem.

„Máma je skvělá. Naše tvorba se sice odlišuje, ale společně jsme nazpívaly například duet Samotní nejsme nic, který zazněl v televizním seriálu Kukačky. Píseň složil David Solař a spoluprodukoval ji Marcus Tran. Angličtinu jsem v ní vyměnila za češtinu a musím říct, že to byla občerstvující změna,“ poznamenala na adresu jedné z mnoha rodinných spoluprací Lenny.

Start a cíl

K sedmdesátinám Lenky Filipové vydal Supraphon nahrávku Zamilovaná z jejího uměleckého startu v roce 1981. Pověstná spolupráce s francouzským písničkářem Francisem Cabrelem, několik cover verzí, významný podíl původních skladeb Stana Regala či příspěvky Zdeňka Johna, Milana Tesaře, Štěpána Raka nebo Karla Svobody doplňují na albu převážně křehké, baladické písničky.

Zdroj: Youtube

Společně s romantickou titulní fotografií Jadrana Šetlíka vzniklo něco u nás vítaně nového a zároveň nadčasového. Pro reedici alba Zamilovaná na CD a digitálu vybrala Filipová několik unikátních dobových bonusů. Potvrdila v nich minulost konzervatoristky. Autory hudby jsou tu její vzácní nástrojoví kolegové a přátelé Milan Tesař a Štěpán Rak, ve třech případech na básně Vítězslava Nezvala.

Zpěvačka od svých začátků urazila velký kus cesty. V letošním roce plánuje řadu koncertů v tuzemsku i na Slovensku a stále platí za jednu z nejoblíbenějších českých zpěvaček.