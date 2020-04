Inspirací pro vznik písní z desky se Lence Nové staly skutečné dopisy, které sbírala od svých fanoušků po tři roky. „Jednou jsem v rádiu zaslechla, jak nějaký muž věnoval své přítelkyni písničku, jejímž prostřednictvím by se rád omluvil,“ říká zpěvačka.

„Líbilo se mi, že v situaci, kdy nebyl schopen omluvit se doma, sehrála píseň takovou úlohu. Hledala jsem způsob, jak to spojit s albem. A došla jsem k závěru, že dopisy mají stejnou roli lidé si je posílají, když nemají odvahu povědět něco druhému do očí. Tak se zrodil koncept desky.“

Kolik dopisů se vám sešlo? A bylo těžké vybrat ty, které se dají přetavit do příběhu?

Sešla se jich asi stovka. Když jsem fanoušky oslovovala, netušila jsem, jaká budou témata jejich dopisů. Ale nakonec se ukázalo, že se v nich objevují čtyři: láska ke druhému člověku v naplněném vztahu, nenaplněná láska, ztráta někoho blízkého a vzkaz dětem nebo bilancování nad svým vlastním životem. Z toho vznikly písničky. A abychom je zpestřili něčím pozitivním, přidala jsem skladby Z cest a Generaci X o věcech, které mám ráda.

Evokoval vám některý dopis něco z vašeho života?

Nepředpokládala jsem, že budou ty příběhy tak silné a že se mě budou tak dotýkat. Všem pisatelům jsem odpovídala, snažila jsem se na jejich vzkazy reagovat nebo je podpořit. Najednou jsem se stala součástí života lidí, které jsem nikdy neviděla. Uvědomila jsem si, do jak svízelných situací se člověk může dostat. A jsem vděčná za to, co mám že jsou kolem mě všichni víceméně zdrávi, mají co jíst a kde bydlet.

Většinu dopisů jste proměnila v písňové texty sama. Kdo napsal ty další?

Mezi autory je Tomáš Belko, který psal texty už na mou první sólovou desku v roce 2003. Pamatuju si, jak mi v té době v jednom břevnovském baru vysvětloval, jak mám správně psát sloky, aby fungovaly. Řídím se tím dodnes. S Lukášem Pavláskem jsme se potkali při stand-up comedy Na stojáka, kde mě zaujalo, jak pracuje s českým jazykem. Oslovila jsem ho a on mi poslal výborné texty, které jsem použila na svou druhou sólovou desku Psí hodina. Petr Linhart přispěl už na třetí sólovku Čtyřicítka, ale jen hudbou (všechny texty napsal Michal Horáček). Na Dopisech Petr přidal i text. A Vlado Krausz je mé splněné přání. Jeho tvorbu sleduju dlouho, vždycky se mi líbila. Na album mi záhy poté, co jsem se mu ozvala, napsal dva krásné texty Adresa: Nebe a Listy.

Jeden z nich jste nazpívala ve slovenštině. Proč?

To má prostý důvod: písnička Listy by překladem ztratila pointu, která je založená na hře s titulním slovem. U nás se sice pro dopis občas výraz „list“ používá, ale není to běž-né. Na každý pád to byla výzva. Slováci jsou velmi citliví, když Češi mluví nebo zpívají slovensky. Dala jsem si jediný cíl: řekla jsem si, že nemusím mít perfektní přízvuk, ale musí tam být sdělení. Pár Slováků už to slyšelo a chválilo mě. I Vlado poslal „palec hore“.

Pro píseň Dopis vojáka jste použila verše Jiřího Ortena. Co vás k tomu vedlo?

Hledala jsem inspiraci všude možně. Půjčila jsem si hodně knížek, v nichž hraje korespondence hlavní roli, přečet-la jsem spoustu básnických sbírek a pátrala, jestli nenarazím na něco nosného. Pak mi jeden muž poslal dopisy svého pradědečka z fronty z první světové války. Zhruba ve stejné době mi nabídl skladatel Petr Ostrouchov hotovou písničku s podobnou tematikou. Volba byla jasná. Ta báseň je drsná, ale říkala jsem si, že je ze života, na který už nejsme zvyklí. Kdy muži chodili do války, ve které umírali.

Jeden můj kolega se do Dopisů zamiloval. Prý na něj působí jako filmy od Vláčila a má pocit, jako by z něj ty písničky smývaly vinu. Co vy na to?

To je nádherné, to mi ještě nikdo neřekl. Věřím, že to potěší i ostatní, kteří desku nahrávali. Mám pocit, že písničky z ní dobře rezonují právě v této vypjaté době. A jsem ráda, že lidem přinášejí radost aspoň jim takto můžeme trochu pomoci. I to byl důvod, proč jsme se rozhodli vydat album v dlouho plánovaném termínu 21. března, i když doba nebyla úplně příznivá.

Desku na podzim podpoříte několika koncerty.

Ano, k Dopisům připravujeme turné po celé republice. Bohužel se teď spousta termínů přesouvá a předem se nedá nic odhadnout. Zatím prodáváme vstupenky na tři největší koncerty v pražském Foru Karlín, brněnském Sono Centru a Měšťanské besedě v Plzni. Speciálními hosty budou Ondřej Ruml a Eve Quartet, s nímž připravujeme nové aranže starších písniček, které v programu také zazní.