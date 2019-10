Let do Varšavy s Mistrem? Zážitek, na který nikdy nezapomenu, vzpomíná fanynka

Může to být sedm osm let zpátky, kdy se s Karlem Gottem osobně a zblízka setkala Anna Šeneklová z Třebíče. „Pro mě, co se týče umělecké sféry, to byl nejdůležitější zážitek v životě, na který nikdy nezapomenu,“ říká.

Karel Gott. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot