Letí to. Přesně před čtyřmi lety navždy odešla Věra Špinarová

Redakce Redakce





/FOTOGALERIE/ Čas letí. Dnes je to na den přesně čtyři roky, co fanoušci v celé zemi oplakali odchod známé populární zpěvačky Věry Špinarové do hudebního nebe.

Věra Špinarová při focení pro Deník ze dne 20. prosince 2016. | Foto: Deník / Kaboň Lukáš