Sezona hudebních festivalů je tu. Jako součást projektu Česko za babku přináší Deník čtenářům deset tipů, díky kterým si užijí letní kulturu, aniž by finančně vykrváceli.

Některé festivaly v Česku si lze užít i zdarma.

Někdy to chce trochu pátrání, aby člověk zjistil, kde konkrétně může ušetřit a na jaké slevy má nárok. Jindy je to zcela prosté, stačí si koupit vstupenku na festival s předstihem, nebo se do místa konání akce přepravit v autě, jehož spotřebu z velké části zaplatí spolujezdci. A co třeba užít si kulturu zadarmo?

Nízké vstupné. Vstup zdarma. Podívejte se na takové festivaly a koncerty ve vašem kraji:

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Královehradecký kraj

Karlovarský kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Praha a Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj



Chtěli byste vyjet za kulturou do zahraničí?

Pět zahraničních festivalů za babku



Vstupenky nakupujte v předprodeji

Stovky korun můžete ušetřit, pokud si vstupenky na váš oblíbený letní festival pořídíte s předstihem. Například permanentka na dva dny akce Hrady.cz se dala do konce minulého roku sehnat za 1250 Kč, na místě za ni dáte 1900 Kč. Ale pokud se chystáte zrovna na tento festival, ještě do 30. června ji můžete mít za 1650 Kč a ušetřit tak 250 Kč.

Podobné nabídky najdete i na ostatních festivalech.

Využijte slevy, na které máte nárok

Stejně jako třeba muzea, galerie a další instituce i letní festivaly nabízejí slevy pro děti, studenty, některé i pro seniory a držitele karet ZTP a ZTP/P. Například na letošní Colours of Ostrava mají studenti s průkazem ISIC, IYTC či ALIVE v předprodeji slevu 600 Kč z aktuální ceny čtyřdenní vstupenky. Stačí si v aplikaci ALIVE APP vygenerovat kód a pak ho uplatnit v platebním formuláři při placení. Pozor, slevu je možné uplatnit na jednu čtyřdenní vstupenku v předprodeji, ne na místě!

Nezapomenutelné léto. Festivaly uvítají Jamiroquai, Ellie Goulding či Europe

Příspěvek od zaměstnavatele nebo operátora

Některé firmy nabízejí svým zaměstnancům benefit v podobě zlevněného vstupného na festivaly, obzvlášť pokud jsou mezi sponzory konkrétní akce. Slevu na vstup můžete získat i od svého mobilního operátora. Před nákupem lístků na festival si zjistěte, zda na tuto výhodu náhodou nemáte nárok.

Plaťte kartou

Máte-li banku, která vám při platbě kartou vrací za každý nákup nějaké to procento z jeho ceny, můžete ušetřit. Nejprve si samozřejmě zjistěte, jestli se na vámi zvolené akci dá kartou platit. U velkých festivalů je to běžné. Například letošní Colours of Ostrava letos budou zcela bezhotovostní. V areálu festivalu půjde zaplatit pouze obvyklými platebními kartami, telefony či hodinkami. A klienti České spořitelny dostanou z každé platby 5 procent zpět.

Zkuste fesťák zadarmo

Ne za všechnu kulturu se platí. Mnohé městské slavnosti a akce jsou pro návštěvníky zdarma. Třeba Hudební léto s Kinematografem bratří Čadíků, které se uskuteční na začátku srpna v Kutné Hoře. Pod heslem „České filmy v českých městech pod širým nebem“ se můžete vždy od sedmi hodin večer těšit na koncert vybrané regionální kapely a od 21 hodin na filmovou produkci. Zapátrejte na internetu, možná i ve vašem okolí se dá jít na kulturu bez placení.

Život bez kultury? Češi se od ní začali odvracet. A to hned z několika důvodů

Vstupenka může platit i jinde

Pořadatelé vybraných festivalů počítají s tím, že když už se do místa jejich konání vypravíte, budete se chtít porozhlédnout i po okolí. Proto někde s permanentkou na jejich akci získáváte automaticky slevu či dokonce vstupenku zdarma do některých turistických cílů poblíž.

Pohodlné ubytování ve stanu

Ušetřit se dá i na ubytování. Pokud máte dobrý stan a pohodlnou karimatku, můžete na některých festivalech bydlet ve stanovém městečku zcela zdarma. Standardně zde máte k dispozici toalety, pitnou vodu a odpadkové koše. Pokud jste zvyklí na větší komfort, v létě může být dobrou volbou třeba studentská kolej, kde seženete určitě levnější bydlení než v hotelu.

Cestujte za hubičku

Nejlevnější je samozřejmě dojít na váš oblíbený festival pěšky nebo dopravit se na něj na kole. Pokud na to ale nemáte sílu ani čas, zkuste vlak nebo autobus. Rozhodně vás to vyjde levněji než autem a navíc si ušetříte starosti s parkováním (notabene placeným) v přeplněných areálech. A platí, že čím dřív si jízdenku koupíte, tím bude levnější.

Votvírák slaví patnáctiny. Zve na hudební hvězdy i pivo zdarma

Sdílené auto je levnější

Pokud už vyrážíte na festival autem, zkuste nabídnout ostatním návštěvníkům spolujízdu. Můžete tak ušetřit až 75 procent nákladů na palivo. Když zaplníte volná místa ve svém autě, spolucestující vám přispějí na cestu a i je to vyjde levněji než hromadnou dopravou. Spolujízdu můžete nabídnout například v aplikaci BlaBlaCar a třeba na TrutnOFF se tak z Prahy dostat jen za stovku. Anebo se s někým svezte.

Jídlo s sebou

Jestliže se obejdete bez tradičních pochutin z festivalových stánků, ušetřete a vezměte si z domova přiměřenou zásobu jídla. Nejdřív si ale zjistěte, zda to organizátoři vámi vybraného festivalu umožňují. Pití z domova je na velkých festivalech obvykle zapovězeno, ale voda by měla být všude k dispozici. Čím menší akce, tím méně zákazů a nařízení.

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Královehradecký kraj

Karlovarský kraj

Moravskoslezský kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Praha a Středočeský kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

Pět zahraničních festivalů za babku



Berlin Beats (Německo)

Muzejní zahrada před Hamburger Bahnhof se i letos promění v open air scénu pro festival Berlin Beats. Jeho koncerty trvají kolem tří hodin a jsou součástí Berlínského kulturního léta 2023, které probíhá až do konce srpna. Zajímá-li vás program festivalu, zadejte do vyhledávače Berlin Beats 2023. Vstup je zdarma.



Innsbrucký festival staré hudby (Rakousko)

Festival staré hudby v Innsbrucku se zaměřuje na barokní opery a koncerty na historických místech Innsbrucku. Letos se koná od 11. července až do 29. srpna. Nabízí řadu doprovodných akcí a pro návštěvníky je zcela zdarma.



Summer Jazz Festival Kraków (Polsko)

Coby kamenem dohodil je krásné historické město Krakov, v jehož kulisách probíhá po celý červenec festival zaměřený na jazz. Festival aktuálně tvoří asi 130 koncertů, během kterých vystoupí přes 300 polských a zahraničních umělců. Lístek na jeden z koncertů lze sehnat už za cenu okolo tří stovek.



VeszprémFest (Maďarsko)

Hudební festival, který se koná každým rokem v červenci, letos od 12. do 16. 7., v maďarském Veszprému. Setkávají se zde maďarské a mezinárodní hvězdy jazzu, blues, world music a opery. Vstupenky na některá vystoupení můžete sehnat už od tří set korun. Vyplatí se spojit s koupáním v nedalekém Balatonu.



Vrbovské Vetry (Slovensko)

Menší hudební festival, který se letos uskuteční 1. 7. 2023, je zaměřen na pop a rock. Místem konání je fotbalový stadión ve Vrbové. Tento rok vystoupí například Mňága a Žďorp, Chiki Liki Tu-a, Bez ladu a skladu, Para a další interpreti. Cena celodenní vstupenky v předprodeji je 25 euro.