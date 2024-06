Kapela MIG 21.Zdroj: ČTK/Michal Krumphanzl

TrutnOFF

22.-25. 8., trutnovské Bojiště



Headlinerem festivalu, který letos oslaví čtyřicátiny, bude jedna z nejzásadnějších kapel alternativního rocku 80. a 90. let The Jesus and Mary Chain. Na festival přiveze novinku Glasgow Eyes a bude to teprve její třetí návštěva České republiky v její více než čtyřicetileté historii. Další účast potvrdili američtí folk punkoví Flogging Molly či hardcore skupina Walls of Jericho z amerického Detroitu. Tradiční žánrovou pestrost rozšíří Ondřej Havelka se svým swingovým orchestrem Melody Makers nebo premiérově mladý zpěvák a objev roku Michal Horák s kapelou. Chybět nebude undergroundová legenda The Plastic People of the Universe a po deseti letech se na trutnovská loviště vrátí Mig 21.

Celkem na festivalu za čtyři dny vystoupí přes šedesát skupin.