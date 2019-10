„Informace se šíří jako lavina a klienti o události masově diskutují, vládne smutek,“ sdělil dnes dopoledne Daniel Nerad, ředitel domova pro seniory a Sociálních služeb města Nový Bor.

Někteří lidé si pamatují na poslední Gottův koncert, který se uskutečnil v českolipském kulturním domě Crystal v září roku 2008. Jak potvrdila ředitelka příspěvkové organizace Kultura Česká Lípa Tereza Vraná, koncert Karla Gotta tehdy byl vyprodaný dávno před samotnou akcí. „Podal naprosto jedinečný výkon, plný sál prozářil svou profesionalitou a atmosférou,“ vzpomínala.

Gottova výstava v Mimoni

Posledním veřejným „kontaktem“ mistra s Českolipskem byla nejspíš výstava několika desítek reprodukcí jeho obrazů v muzeu města Mimoň. I když se umělec přímo vernisáže nezúčastnil měla podle pamětníků hvězdný nádech.

V šatech, které byly vytvořeny právě podle motivů z Gottových obrazů, se tam předvedla Monika Žídková, Miss České republiky 1995 a Miss Europe 1995.

„Pana Gotta jsem potkala několikrát na různých party v Praze, choval se mile, vstřícně a vyrovnaně, žádný náfuka,“ řekla Kamila Dvořáková z Mimoně, která nedávno získala titul Žena regionu. Neobvyklý osobní kontakt s umělcem zažil její manžel Pavel Kounovský, který Gottovi zařizoval kamerový systém v domě: „Byl tichý a pobavil mě svým jemným humorem.“

Odchodu zpěváka litovala také další obyvatelka Mimoně Martina Honsová. „Vnímala jsem ho jako umělce, který rozdával radost, nemíchal se do politiky a byl sám sebou. Člověka, který umí a jenž zůstal věrný své vlasti. Na koncertě jsem pana Gotta zažila v Liberci a měl velký úspěch,“ sdělila Honsová. Jak podotkla, jejími „srdcovkami“ jsou „Písnička pro Martinu“, „Kdepak ty ptáčku hnízdo máš“, „Jdi za štěstím“ a „Když muž se ženou snídá“. „Od té doby si udělám čas a s partnerem snídám,“ řekla Martina Honsová.

Podle názoru mladého muzikanta, radního a šéfa kulturní organizace v Doksech Petra Hozáka byl Karel Gott hudební ikonou, která hudbou dokázala spojovat generace i fanoušky různých hudebních stylů. „Jeho sametový hlas bude asi navždy nezapomenutelný,“ uvedl Hozák, který je rád, že sám zažil koncert Karla Gotta v rámci hudebního festivalu Rock for People, kde před pódiem byli snad všichni návštěvníci festivalu. Jak Hozák vzpomínal, své vystoupení začal „…rock for people a dnes to bude Gott for people“ a jeho orchestr spustil první tóny písně Trezor. „Pro mě tento koncert a atmosféra při něm patří mezi největší hudební zážitky,“ dodal Petr Hozák.

„Choval se lidsky“

Celoživotním vyznavačem Karla Gotta je i starosta Kravař na Českolipsku Vít Vomáčka. V autě si vozí celou sadu jeho cédéček: „Zbožňoval jsem ho od mala. Miloval jeho písničky,“ řekl s dojetím nejdéle sloužící starosta v okrese, pro kterého prý byl Gott jakýmsi „guru“ a až neskutečnou osobností. „Se vší skromností říkám, že mi byl i určitou inspirací ve stylu projevu i oblékání.“ Jak připomněl, dlouho se chtěl s umělcem potkat osobně, což se mu podařilo až na Pražském hradě, kdy tehdejší prezident Václav Klaus zpěváka vyznamenal. „Choval se jako naprosto normální člověk, lidsky. Neměl jsem pocit, že by to dělal z donucení nebo podle marketingového plánu. Hezky jsme si popovídali a společná fotografie mi od té doby visí v kanceláři na čestném místě,“ pochlubil se kravařský starosta Vít Vomáčka.