Před dvanácti lety se náhodně potkali na benzince a už tehdy si řekli, že vymyslí společný projekt. K naplnění slibu došlo až letos. Zpěvačka Lucie Bílá a skupina Čechomor, v rozhovoru zastoupená Františkem Černým a Karlem Holasem, zvou na sérii čtyř koncertů, které budou unikátním propojením energií dvou hvězd české hudební scény.

Česká slavice spojí síly s Čechomorem (zleva): František Černý, Lucie Bílá a Karel Holas. | Foto: se svolením skupiny Čechomor

Jak se to vlastně před těmi dvanácti lety na benzince odehrálo?

František Černý: Nic netuše, normálně vybíráme zboží a v tu chvíli vidíme ženskou, stejně vysokou jako já. Říkám si, to by šlo. A pak se ukázalo, že je to Lucka Bílá. A teď konec humoru… Někdy k ránu, jak tak muzikanti jezdí z koncertů, jsme se prostě potkali na pumpě. A hned jsme zapředli rozhovor. Říkali jsme si, že bychom spolu měli někdy něco udělat. Mezitím uběhl nějaký čas, hrdly proteklo mnoho piv. A najednou se ta myšlenka, co jsme nosili v hlavě, znovu vynořila.

Karel Holas: Když jsme loni končili turné s Kandráčovci, už během něj jsme začali uvažovat o tom, co bychom udělali příště. Zjistili jsme, že letos slavíme 35 let. Tak co, teda? Ozvali jsme se Lucce, jestli by byla ochotná k uskutečnění společného koncertu. Odpověděla, že ano. A od té doby to jede.

Lucie Bílá: Říká že, že zapomenete, co vám člověk řekl, co pro vás udělal, ale nezapomenete, jak jste se s ním cítili. A já už jsem tehdy věděla, že k sobě patříme a že jsme se měli potkat. Teď je k tomu ten správný okamžik! Už si sice jasně nevybavuju, u které benzinky se naše setkání odehrálo, jen vím, že jsme se vítali, jako bychom jeli ze společného koncertu, ne každý ze svého.

Jako první společnou písničku jste už dřív do éteru vypustili Ej, lásko. Proč zrovna tuhle?

LB: Čněla nad těmi prvními, které jsme začali dělat dřív, a proto jsme ji vybrali. Napřed jsem ji měla zpívat sama, ale pak jsem říkala, že v ní přece musí zaznít i mužský hlas. A nám to s Františkem tak krásně sedí i ladí! Tak jsme ji udělali jako duet. Během jeho natáčení vznikl i videoklip - ani jsme to moc nevnímali, protože pro nás bylo zásadní zprostředkovat jednoduchost a přitom krásu a náladu té písně.

FČ: Šlo taky o to, abychom písní Ej, lásko naznačili, jak nám to s Lucií zní, aby si to dokázali lidé představit. Naše fanoušky to možná až tak nepřekvapí, ty její možná ano.

KH: Dohodli jsme se, že použijeme písničku, kterou zná celý národ, ale nikdo ji moc nehraje. Pochopitelně jsme společně připravili i další písně, ale ty jsou zase jiného charakteru.

Ve finále je jich dvanáct, s čímž jste asi nepočítali… Nakolik jste do výběru písní jednotlivě promlouvali?

KH: Byl to vzájemný dialog, balanc musí být. Původně jsme si mysleli, že společně uděláme dvě nebo tři písničky, ale teď už jich máme opravdu dvanáct. Některé z nich jsou úplně nové, jiné jsme oprášili, protože bez těch starších, které posluchači znají, by se náš koncert neobešel.

FČ: Je jasné, že některé jsme zpívali s jinými holkami – Lenkou Dusilovou nebo Martinou Pártlovou. Ale máme to s nimi tak, že každá zanechá v naší kapele svoji nesmazatelnou stopu, každá zpívá skvěle. Ženské prostě nemáme ve stálé sestavě, ale velice si jich vážíme.

LB: Do výběru písniček samozřejmě zasahuju. Kdyby mi někdo podsunul něco, co mi nesedí, tak to rozhodně nevezmu. Reaguju na věci fyzicky, že z nich mám husí kůži, ale i psychicky, že začnu brečet. A když ve mně písnička žádný pocit nevyvolává, jdu od ní. A jak říkali kluci - čekali jsme, že společně chytneme tři, čtyři věci, ale už jich máme dvanáct a nikdo z nás tím pádem nesleze z jeviště.

Lucie Bílá & Čechomor, oficiální videoklip k písni Ej, lásko:

Zdroj: Youtube

Jak tedy budou vaše koncerty vypadat?

LB: Budou jednoznačně barevné. Jednak mě při nich doprovodí i Petr Malásek, bez něhož si svá vystoupení neumím vůbec představit. Teda ještě kromě Arakainu…. To znamená, že se budeme vzájemně doplňovat. Myslím, že z našeho spojení s Čechomorem vznikne něco, co bude muzikantsky velmi zajímavé.

FČ: Zahrají obě naše kapely, každá to svoje. A střídavě v programu přijde i na společné věci.

KH: Máme radost už jenom ze zkoušek, protože cítíme, že mezi námi proudí obrovská a krásná energie, kterou chceme přenést i na lidi. O to nám vlastně jde. Udělat lidem radost.

Pánové, váš vztah k folkloru je jasný. Ale co vy, Lucie?

LB: Díky lidové písni jsem se vlastně jako Lucie Bílá, tehdy civilně Hanka Zaňáková, narodila. Bylo mi osm let, když jsem v našem kulturáku zpívala Černé oči jděte spát… Jen tak, bez hudebního doprovodu. Doteď si pamatuju, co jsem měla na sobě, kde seděla moje maminka, ale jasně vnímám i pocity, které mě přepadaly. Tam se, myslím, zrodila má touha a láska k hudbě jako takové. Takže teď se vlastně vracím k něčemu, co je mi přirozené. Ale Černé oči s kluky neděláme, aby bylo jasno.

Plánujete, že z vaší fúze vznikne i záznam, hudební nosič?

FČ: To se uvidí. Ale když o tom člověk uvažuje v předstihu, mělo by logiku nějak zdokumentovat naše snažení na pódiu. Myslím, že pokud bude zájem ze strany veřejnosti, budeme i my stát o to, aby se tak stalo.

LB: Za sebe říkám, že snad nebudou jenom čtyři koncerty. Vnímáme ten zájem, jaký o ně je, takže osobně věřím, že na desku dojde. Ale dejme tomu čas. Ještě musíme zjistit, jak to bude mezi námi hudebníky, potažmo zpěváky a diváky fungovat. A když se jim to bude líbit, jsem všemu otevřená. Pište si, že já se pro své diváky rozkrájím.

Přebíháte z žánru do žánru, tedy zejména vy, Lucie. Co to pro vás znamená?

LB: Dřív mi lidé vyčítali, že mám dvanáct kabátů, ale pak se shodli, že je to moje přednost. Já jenom nedělám hudbu, kterou necítím, která ve mně nic nevzbuzuje. Ale jinak se nebojím skákat. Jsem prostě takový hudební turista. Miluju to. Ale popravdě řečeno, zpívání teď pro mě začíná být koníček. Víc mě láká být producentem, vymýšlet, co ve svém divadle můžu udělat nejen pro sebe, ale i pro druhé. Produkce je něco, co mě baví. Jsem vizionář. Mám kolem sebe lidi, kteří to, co vymyslím, dávají do chodu. Zpívat je fajn, ale nestačí mi to. Oblíknout se a jít na jeviště, to je pro mě málo. Nedávno jsem odešla z Hudebního divadla Karlín, kde jsem se cítila skvěle, ale tento pocit mám i ve svém vlastním divadle, které mě hodně vyčerpává, zaměstnává, ale zároveň nesmírně naplňuje a chodím do něj jako domů. Být u něčeho, co se rodí, mě fakt moc baví.

Kooperativa Tour 2023: Dvojkoncert Čechomor & Lucie Bílá

28. 6. Praha - Velká Chuchle

4. 8. Jindřichův Hradec - zámek

19. 8. Strážnice - Amfiteátr

27. 8. Jihlava - Amfiteátr