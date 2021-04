Ať už je to časovým rozpětím mezi jednotlivými alby Michala Prokopa, nebo jednoduše jejich kvalitou, každá novinka skupiny Framus Five vzbuzuje nemalá očekávání. Stejně je tomu v případě nové desky Mohlo by to bejt nebe…, která vychází v roce zpěvákových 75. narozenin. A že je na co se těšit, potvrzuje první vlaštovka - klip k písni Má vlast, v němž společně s Prokopem exceluje známá herečka Vilma Cibulková.

„Textů, které reflektují současný stav společnosti, na albu cítím víc, ale tenhle společně s muzikou mi přišel jako nejlepší signál o tom, jaká ta deska vlastně je," říká k písničce Prokop. "A taky jsem se radil s pár lidmi. Má vlast vyšla jako favorit, i když album je stylově, barevně i v náladách pestřejší.“

Zdroj: Youtube

Text z pera Jiřího Žáčka se poprvé objevil v roce 2009 v básníkově knížce Třetí poločas. Podle zpěváka je dnes stejně nadčasový jako před pár lety.

Video k písni je prvním oficiálním klipem Michala Prokopa & Framus Five po dlouhých čtrnácti letech. Vilma Cibulková se role poněkud zdevastované vlasti zhostila s nedbalou nonšalancí. Krátký příběh režíroval Michal Skořepa, jenž mimo jiné stojí za klipy kapely Wohnout nebo Xindla X.

„Když mi Michal Skořepa do telefonu vysvětloval námět na vizuální složku klipu, hned jsem pochopil, že jsem si vybral partnera, který ví, o co jde. Moc se mi to líbilo. Na Vilmu Cibulkovou jsme, pokud si pamatuji, přišli tak nějak společně, když jsme spolu probírali, jak by asi měla herečka vypadat, co by měla představovat. Michal mi nabídl ještě několik dalších tipů, nevěděli jsme, jestli by to Vilma vůbec vzala. Když jí zavolal, souhlasila prý okamžitě poté, co si tu píseň poslechla. My jsme se trochu znali z dřívějška, ale nikdy by mě nenapadlo, že spolu budeme takhle pracovat. Byla úžasná a jsem moc rád, že Michal ten klip natočil právě takhle. Oba mají lví podíl na tom, že se dílo podařilo,“ říká Prokop, poměrně čerstvý člen Síně slávy cen Anděl.

Má vlast je jednou z celkem třinácti skladeb (respektive dvanácti a jedné coververze), které na albu s poetickým názvem Mohlo by to bejt nebe… najdeme. Nahrávka vyjde 28. května pod hlavičkou Supraphonu na 2LP a CD včetně speciální podepsané limitky. Od předchozí řadové desky Sto roků na cestě už uplynulo téměř deset let.

Pokud to situace umožní, křest alba proběhne na festivalu Krásný ztráty Live ve Všeticích (13. – 15. 8. 2021). Na tuto akci naváže turné, během kterého budou probíhat lokální křty po celé republice. Koncertní šňůru zakončí tradiční vánoční koncert v Praze.