KVÍZ: Madonna je světovou ikonou. Co vše o ní (ne)víte? Získáte plný počet bodů?

Vždy se považovala i za herečku, přitom na tomto uměleckém poli nikdy nijak zvlášť nezazářila – kromě hlavní úlohy v muzikálu Evita. Nesrovnatelně lépe jí to jde na poli hudebním, na němž se úspěšně pohybuje už více než čtyřicet let. V kvízu Deníku na konci článku si vyzkoušejte, co všechno o počinech a životě americké zpěvačky Madonny víte.

Zpěvačka Madonna | Foto: ČTK