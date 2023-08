Zpěvačka, herečka, skladatelka, tanečnice, režisérka, producentka, spisovatelka, rebelka, módní ikona, královna popu, sexsymbol osmdesátých let minulého století. Tím vším je Madonna. Ve středu 16. srpna oslaví pětašedesáté narozeniny.

Zpěvačka Madonna | Foto: Profimedia

Budoucí umělkyně se narodila jako Madonna Louise Veronica Ciccone v michiganském Bay City. Když jí v jejích pěti letech zemřela matka na karcinom prsu, žila s otcem a macechou, ale ustavičné hádky s nimi ji dohnaly k útěku do New Yorku. Živila se tam jako servírka, snila ovšem o kariéře profesionální tanečnice či zpěvačky. Byla odhodlaná dosáhnout svého cíle, a tak své nahrávky posílala producentům a všemožně se na sebe snažila upozornit.

Zrod Like a Virgin

Prorazila skladbami Holiday a Lucky Star, které vyšly v roce 1982, tedy v jejích čtyřiadvaceti letech. O dva roky později se zrodila deska Like a Virgin obsahující stejnojmenný hit, ale i další populární singly jako Material Girl nebo Over and Over. Producentem alba byl Nile Rodgers, který dřív pracoval například s Davidem Bowiem. Už v té době Madonna naprosto jasně věděla, že je dobré vsadit na image.

Nejprve se prezentovala jako drzá pouliční holka. Na albu Like a Virgin a následném turné zapojila do hry i značně otevřené a kontroverzní sexuální prvky. Byla to doba nástupu hudební televizní stanice MTV, která z ní postupně díky pouštění jejích videoklipů „vyrobila“ žádanou personu - podobně jako z Michaela Jacksona.

Hitovka Hung Up



Světový úspěch zaznamenala s další deskou True Blue, která je považovaná za nejvíce „holčičí“ nahrávku obsahující zpěvaččiny představy o lásce, práci, snech a zklamání. Najdeme na ní i singl Papa Don't Preach, v němž zpívá o těhotenství adolescentek. Úspěch sklidila i další Madonnina alba – v novém miléniu šlo o tituly Music (2000), American Life (2003) a Confessions on a Dance Floor (2005), který obsahuje hit Hung Up.

Madonna a její úspěšný hit Hung Up:

Zdroj: Youtube

Madonna v něm použila sampl z písně Gimme, Gimme, Gimme od švédské skupiny ABBA. Megaúspěšnou byla i skladba Sorry ze zmiňované desky, která se stala výraznou událostí v nejméně třiačtyřiceti zemích a na celém světě se jí prodalo přibližně dvanáct milionů kopií.

V roce 2009 ovládla Madonna britskou hitparádu dalším studiovým albem Celebration. Celkem jich má na kontě čtrnáct. Tím posledním z roku 2019 je Madame X, které je výrazně umělecky ovlivněno zpěvaččiným životem v portugalském Lisabonu.

Nemoc a odložená šňůra

Pro letošní rok oznámila americká královna popu turné, které má být oslavou její více než čtyřicetileté hvězdné kariéry. Koncertní šňůra s názvem Madonna: The Celebration Tour měla odstartovat 15. července v kanadském Vancouveru, ale kvůli těžké bakteriální infekci, s níž zpěvačka ležela na jednotce intenzivní péče a z nemocnice ji propustili na konci června, oznámila její posun na říjen.

„Jsem na cestě k uzdravení a jsem neuvěřitelně vděčná za všechna požehnání v mém životě,“ napsala Madonna na Twitteru. „Když jsem se probudila v nemocnici, má první myšlenka směřovala k mým dětem. Moje druhá myšlenka byla, že nechci zklamat nikoho, kdo si koupil vstupenky na mé turné. Také nechci zklamat lidi, kteří se mnou v posledních měsících neúnavně pracovali na vytvoření mé show,“ dodala.

Herecké zářezy

Souběžně s pěveckou kariérou se Madonna věnuje i herectví. V roce 1979 debutovala ve snímku A Certain Sacrifice, v němž ztvárnila zvrácenou Brunu. Po několika nevýrazných rolích se jí v roce 1986 naskytla možnost účinkovat v titulu režiséra Jima Goddarda Šanghajské překvapení, díky němuž se seznámila se svým budoucím mužem, hercem Seanem Pennem. Kritika později nepřijala ani komediální drama Vražda na Broadwayi, v němž si zahrála s Jennifer Grayovou, ani dokumentární film S Madonnou v posteli, který nabídl pohled do zákulisí koncertního turné Bond Ambition Tour.

Úspěšnější byl až snímek Velké vítězství režiséra Pennyho Marshalla (za kamerou stál Miroslav Ondříček), který vypráví příběh dívčí baseballové ligy během druhé světové války. Nezaskvěla se ani v krimi Uliho Edela Tělo jako důkaz nebo v dramatu Nebezpečná hra režiséra Abela Ferrara.

Upoutávka na film Velké vítězství, kde si po boku Toma Hankse zahrála i Madonna:

Zdroj: Youtube

Zlomovým byl pro Madonnu muzikál Alana Parkera Evita, v němž ztvárnila argentinskou modlu a buditelku národa Evu Perónovou, která svému muži, generálu Juanu Perónovi, pomohla s velkým nasazením vyhrát prezidentské volby. Umělkyně za roli získala Zlatý Glóbus a nominaci na cenu filmové akademie přeměnila píseň You Must Love Me z dílny skladatele Andrewa Lloyda Webbera a libretisty Tima Ricea.

Další postavy ztvárnila ve snímku Trosečníci, který natočil v roce 2002 její tehdejší muž Guy Ritchie, objevila se i v bondovce Dnes neumírej. Svůj hlas propůjčila princezně Selenii v animované pohádce režiséra Luca Bessona Arthur a Minimojové.

Módní ikona i obchodnice

Madonna, která zároveň platí za módní ikonu, je posedlá touhou nezestárnout a i ve věku přes padesát let předváděla na pódiích náročné choreografie i sexuálně explicitní show. Zároveň je pověstná svou zaťatostí a obchodními schopnostmi. Jejími partnery byli – kromě zmíněného Seana Penna a Guye Ritchieho – herec Warren Beatty, hudebník Lenny Kravitz a mnozí další.

Je hrdou matkou šesti dětí, přičemž dvě má vlastní a čtyři adoptované. Naposledy si osvojila dvojčátka z Malawi. Mezi její výroky patří: „Když mám hlad, jím. Když mám žízeň, piju. Když chci něco říct, tak to řeknu.“ Anebo: „Můj životní elán pochází z příšerného strachu z průměrnosti.“

Návštěvy v Česku

Během turné k albu Confessions on a Dance Floor vystoupila zpěvačka 6. a 7. září 2006 v Praze. Druhý zmíněný termín byl přidán pro velký zájem fanoušků. Obě vystoupení navštívilo osmnáct tisíc lidí, mezi kterými nechyběl ani exprezident Václav Havel, jenž se dokonce mohl před koncertem zúčastnit Madonniny meditace.

Podruhé zavítala Madonna do Prahy v rámci prodlouženého Sticky and Sweet Tour v srpnu 2009, kdy do přírodního amfiteátru vybudovaného pro tuto příležitost u dálnice na Chodově přilákala dokonce dvaačtyřicet tisíc diváků. Potřetí se přijela představit českému publiku u příležitosti Rebel Heart Tour v roce 2015, kdy se pro velký zájem taktéž přidával druhý koncert. Na dvě vystoupení dorazilo celkem na pětatřicet lidí.