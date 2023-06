Americká popová královna Madonna odložila začátek svého nadcházejícího turné. Stalo se tak poté, co byla na jednotce intenzivní péče kvůli vážné bakteriální infekci, uvedl podle agentury Reuters její manažer. Turné měla zahájit 15. července ve Vancouveru a ukončit příští rok v lednu v Mexiku.

Zpěvačka Madonna. | Foto: ČTK

"Její zdravotní stav se zlepšuje, nicméně je stále v péči lékařů," napsal manažer Guy Oseary ve svém prohlášení na instagramu. "Očekává se, že se plně zotaví," dodal s tím, že do nemocnice byla 64letá Madonna přijata v sobotu.

"V tuto chvíli musíme pozastavit veškeré závazky, což zahrnuje i turné," doplnil s tím, že brzy seznámí fanoušky s dalšími detaily i novými daty a rozpisy koncertů.

Konání turné, které mělo být oslavou její více než 40leté hvězdné kariéry, oznámila Madonna letos v lednu. Koncertní šňůra nese název Madonna: The Celebration Tour (Madonna: Oslavné turné). Autorka hitů jako La Isla Bonita, Material Girl či Like a Prayer měla během turné zavítat do více než třiceti měst. Koncert v Praze plánován nebyl, nejblíže měla vystoupit v Berlíně.

