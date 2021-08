KVÍZ: Louis Armstrong. Malý velký muž se zlatou trumpetou. Co o něm (ne)víte?

Letos v létě uplynulo 120 let od narození krále jazzové trubky a majitele jedinečného chrapláku Louise Armstronga. Ve své době byl bezpochyby nejslavnějším hudebníkem světa. Zanechal po sobě hitové nahrávky skladeb Hello, Dolly!, Summertime, That Lucky Old Sun či What A Wonderful World. Na jeho pražské koncerty se vzpomínalo ještě dlouhá léta. Co o tomto věčně rozesmátém géniovi vlastně víme?

Když se řekne Louis Armstrong, všem se hned vybaví trumpeta a jazz. | Foto: Profimedia.cz