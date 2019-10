„Pamatuji si to ještě jako dítě. S mamkou jsme byly na koncertě Karla Gotta, tady v Příbrami ve sportovní hale. Bylo mi myslím asi devět let,“ říká Klára.

Karel Gott při jedné pomalé písničce sestoupil z jeviště a procházel uličkou mezi diváky nebo spíše mezi divačkami. Během písně pár přítomných dam vyzval k tomu, aby si s ním zatančily.

„A jednou z nich byla i moje maminka. Zpívala mu do ucha druhý hlas. A co mistr neudělal, nastavil mikrofon tak, aby mohli zpívat spolu. To byl můj největší zážitek s Karlem Gottem, kdy jsem se jako devítiletá holčička na vlastní oči dívala, jak moje maminka zpívá s Karlem Gottem,“ vzpomíná na Karla Gotta Klára Nováková.

Podle jejích slov si nikdy doma v televizi nenechali ujít adaptaci Starkonického dudáka v podobě filmu Hvězda padá vzhůru. „A na jeho Benjamína Nováka v Kdyby tisíc klarinetů se ráda podívám dodnes,“ dodává.