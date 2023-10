Marcela Březinová byla v 80. letech zjevením. Nepodlehla ani politickým trendům

Marcela Březinová byla v osmdesátých letech pěveckou ikonou, která se nezpronevěřila politickým ani hudebním trendům, naopak byla jejich průkopnicí. S kapelou OK Band razila cestu, která má dodnes uměleckou platnost, kvalitu a sílu. Dokázala zapůsobit natolik, že se k ní dodnes vracejí i mladší ročníky. Označení „česká Annie Lennox“ jí právem náleží.

Finalistka někdejší talentové soutěže Mladá píseň z roku 1980 zahájila svou profesionální kariéru jako kmenová vokalistka zmiňované elektronické skupiny OK Band, s níž během let 1981 až 1987 natočila svůj stěžejní hudební materiál. Každý zná slova jejího největšího hitu Pár slov a dost: „Pár slov a dost, abys znal, to ti vždycky stačí, jen pár slov tvých kouzelných, pár slov a dost, že bys chtěl vlastně hrozně vážně říct, že ti na mně záleží…“

Na kontě ale má i další známé songy jako UFO nad rybníkem, Smutný cirkus nebo Tvůj čas přichází. Hodně tvořila se skladatelem a zpěvákem Leškem Semelkou, který pro ni napsal několik písní. Později spolupracovala také s Yandim Bandem Slávka Jandy.

Zásadnějších výsledků včetně nominace na výroční hudební ocenění Gramy se dočkala v devadesátých letech, kdy jí vyšly dvě profilové desky.

Nová vlna

V novém tisíciletí pak částečně rehabilitovala své působení v dočasně obnoveném OK Bandu (1999–2003, 2011–2013). Dle Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby je Březinová zpěvačkou, která jako jedna z prvních transformovala pěvecké prvky nové vlny do českého ženského vokálu.

Březinová patří ke zpěvačkám, které jsou výjimečné zjevem, charismatem i hlasem. „Hudba a zpěv jsou mou velikou vášní. Miluju to. Je to pro mě nejpřirozenější předávání energie, lék i meditace. Zpěvačkou jsem chtěla být už od dětství. Myslím, že jsem se s vášní pro hudbu a zpěv už narodila,“ uvedla umělkyně v rozhovoru pro časopis Žít kraj.

Zpěvačka Marcela Březinová s Věrou ŠpinarovouZdroj: Se svolením Marcely Březinové

Zpěvačka, textařka a pedagožka Marcela Březinová je rodačkou z Podbořan, narodila se 18. listopadu 1960, vystudovala střední zdravotnickou školu a zpěv na tehdejší lidové konzervatoři. Je spoluzakladatelkou legendární kapely OK Band. První sólové album s názvem Každej to má rád natočila v roce 1993. V září 2011 vydala s OK Bandem bilanční album ke třicátému výročí kapely.



Deset největších hitů

Snad za to může láska

Pár slov a dost

UFO nad rybníkem

Podoby

Na křídlech snů

Kdo ty barvy určil

Bydlím na závětrné straně továrního komína

Smutný cirkus

Tvůj čas přichází

Žižkovská zeď

Typický znak

Blonďatá hříva a hlas, který byl ojedinělý a určoval značku OK Bandu. Českou Annie Lennox lze bezpochyby označit za fenomén své doby.



Největší šlágr

„Jednou až se dáš, jen tak cestou do polí, a snad bude mráz, anebo cokoliv… tak na chvíli zůstaň stát! Tak chvíli zůstaň stát!“ To jsou slova jejího hitu Snad za to může láska.



Spolupráce

Marcela Březinová spolupracovala s několika umělci. Nejvíc ovšem zazářila po boku Leška Semelky, který pro ni napsal například píseň Na kopcích.



Fenomén

Marcela Březinová jako jedna z prvních zpěvaček transformovala pěvecké prvky nové vlny do českého ženského vokálu.



Citát

„S vášní pro hudbu a zpěv jsem se narodila,“ prohlásila zpěvačka, která se v anketě Zlatý slavík umístila nejlépe na 9. místě v roce 1984 se skupinou OK Band.



Co možná nevíte

Zpěvačka prožila část dětství v Libyi, kde chodila do americké klášterní školy. Její otec tam pracoval jako zubař, matka byla letuškou.