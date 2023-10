Jiní s věkem vyměknou, ale bratři Ebenové k stáru naopak přitvrdili.

My jsme vždycky chtěli trochu hrát bigbít. Akorát jsme na to neměli vybavení a taky obličeje. On by nám to asi nikdo nevěřil. Ale jako divák jsem zamlada pořád chodil na Marsyas, Vláďu Mišíka, doma jsme poslouchali Franka Zappu…

Ebenové dneska, to je úplně jiná kapela, než když jste začínali. De facto jde o dvě skupiny v jednom. Protože vaše trio drží prvotřídní spoluhráči, původem z Etc…

Když jsme se v půlce devadesátých let rozrostli o kamarády z rockového a jazzového prostředí, počínaje kytaristou Pavlem Skálou, všechno se samozřejmě diametrálním způsobem změnilo. Vždycky je výborné, když máte v kapele někoho dalšího, kdo přichází s nápady. Pavel Skála je tvůrčí muzikant a umí všechny možné styly. Totéž bubeník Jirka Zelenka nebo basista Jaromír Honzák, se kterým jsem se poznal už v roce 1980 v AUSu (Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého - pozn. red.). Míra je úžasně invenční. A to se nám hodí, protože my jsme si nikdy na styl nepotrpěli. Nanejvýš jsme si řekli, že bychom chtěli něco zahrát jako reggae, a ono to tak většinou stejně nedopadlo. Což je možná právě ten náš styl.

Kdysi v té rané folkové éře jste musel vystoupení táhnout vy. Jako kytarista, zpěvák, frontman… Byla to větší práce, větší zodpovědnost?

Možná, ale byli jsme mladí. A člověk měl velikou motivaci. Konečně jsme viděli své jméno na plakátě. A byla to opravdu hrozná dřina, protože když jste tři, tak těch instrumentálních možností bůhvíkolik není. Jste omezeni už tím, jaké nástroje ovládáte. Ovšem provozně to bylo v triu daleko snazší. Všechno jsme naložili do jednoho auta – tenkrát jsme neměli ani monitory, všichni jsme ještě poměrně dobře slyšeli, což už taky není pravda. Dnes bychom se vůbec neobešli bez manažera: musí existovat někdo, u koho se sejdou volné termíny. Tehdy jsme si to řekli doma. Navíc jsme bydleli pohromadě, takže když jsme potřebovali zkoušet, šli jsme prostě do obýváku ke klavíru a tam se celá věc nacvičila. Dneska je to větší cirkus, ale taky větší zábava.

Někdejší Ebeni byli v jistém smyslu odvážnější. Já jako fanoušek vašeho debutového LP Malé písně do tmy například marně čekám, až oprášíte k uzoufání vleklou skladbu U vody s tím děsně líným refrénem: „Vlnky se houpou, lidi se koupou, záda se loupou, deky se šoupou…“ Teď už se bojíte tím lidi zničit. Tehdy jste to udělali s chutí.

Ba ne, víte, že jsme tu nekonečně táhlou písničku do repertoáru vrátili? I s velkou kapelou. Měli jsme období, kdy jsme ji hráli, a lidi z ní byli stejně zničení jako kdysi. Ale jinak musím říct, že jako posluchač mám s naší první deskou velký problém. Kvůli tomu, jak na ní zpívám. Následující album Tichá domácnost vydržím spíš, to mi už připadá dospělejší. A potěšilo mě, když jsem tuhle četl, že Sting taky nesnáší svůj zpěv. Když on, tak to já se tím musím užírat ještě desetkrát víc.

Vaše rodinné trio čerpalo stejnou měrou z pop music i z klasické výchovy, kterou vám vštěpoval otec, hudební skladatel Petr Eben.

Určitě. Ani za to nemůžete, někde to ve vás vězí. Já jsem jako kluk spal v pokoji, který sousedil právě s tou místností, kde bylo piano a kde táta po nocích psal. Táta byl noční tvor, takže jsem jako dítě usínal za zvuků moderní vážné hudby. A to do vás nějakým způsobem naleze. I když bych nerad vypadal jako nějaký freak, co vyrůstal na Lutosławském a Pendereckém. My jsme spíš poslouchali bigbít nebo jazz.

Zřejmě jste se vůči otci i vymezovali.

Asi trošku… Ale u nás se těžko vymezovalo, protože táta s tím neměl vůbec žádný problém. Kdyby nám to zakazoval a říkal, že posloucháme blbosti, možná bychom se vymezili. Jenže tátu to všechno zajímalo. A když tam byl hudební nápad, hned se ho chopil. Na hudební vědě dokonce učil písňovou formu na skladbách skupiny Beatles.

Jazzman Peter Lipa: New Orleans je město, které nezná víkendy

Takže i on občas usínal za zvuků vašeho magneťáku?

To ne, to by neusnul! Táta, chudák, co já pamatuju, neprospal snad ani jedinou noc vcelku. Se spánkem měl velké potíže. A výborně slyšel, což je strašné prokletí. Jeden čas musel spát v kuchyni – to proto, že nás bylo sedm ve třípokojovém bytě a nebylo úplně snadné se tam poskládat. Na stěně visely hodiny a tikaly. Noc tedy pravidelně začínala tím, že táta vzal takovou dětskou vaničku, vystlanou vatou, a ty hodiny s ní přikryl.