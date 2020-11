Železnorudský zpěvák Marek Ztracený představil v neděli v 19 hodin svoji novou píseň a klip k ní. Tentokrát jde o ústřední píseň, kterou uslyšíte v chystaném českém filmu.

Natáčení videoklipu Marka Ztraceného s Bolkem Polívkou. Foto: archiv Marka Ztraceného | Foto: Deník / Daniela Loudová

"Tak tohle je ona. Moje nová píseň Vítr do plachet, kterou jsem napsal pro chystaný film Gump - pes, který naučil lidi žít. Je o naději, o tom, že i když vás život někdy srazí na zem a připraví různé zkoušky, tak vždy stojí za to se zvednout a bojovat," řekl zpěvák a pokračoval: "Já vím, zní to jako totální klišé, ale já si vážně myslím, že přesně o tomhle ten život vlastně je! A příběh Gumpa o tom je taky, navíc v dnešní době to platí dvojnásob. Snad se bude líbit a pokud ano, prosím pošlete ji dál. Ať se vám dobře poslouchá."