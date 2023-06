Zpěvák a skladatel Marek Ztracený je třída. Během uplynulého víkendu odehrál tři zcela vyprodané koncerty na jednom z největších fotbalových stadionů v Česku, v pražském Edenu, které nadchly sto tisíc návštěvníků. Něco podobného se nepodařilo ještě žádnému českému interpretovi.

Zajímavostí je, že první ohlášený koncert vyprodal hudebník za necelou hodinu. Vstupenky na druhý přidaný termín zmizely za necelé dvě hodiny. Ztracený na to tehdy reagoval takto: „Jen těžko se mi hledají slova a možná mi to ještě nedošlo. Každopádně už teď vím, že zhruba pětašedesát tisíc z vás i nás je součástí něčeho, co se nejspíš navždy zapsalo do historie české hudební scény. Což je krásné, ale taky to nejméně důležité. To nejdůležitější je, že v červnu budeme všichni spolu!“

Fanoušci pak začali na sociálních sítích zpěváka okamžitě bombardovat zprávami s prosbou o třetí koncert, který se nakonec taky vyprodal.

Marek Ztracený v Edenu: Zpěvák nadchl fanoušky a překvapil svatebním videem

V době vrcholících příprav a zkoušek na tato jedinečná vystoupení interpret navíc na svých sociálních sítích oznámil vydání nového alba, které bylo poprvé v prodeji exkluzivně na koncertech v Edenu. Ve středu 21. června vyšlo oficiálně digitálně a na CD a je k dispozici v obvyklých distribučních sítích vydavatelství Supraphon.

Před koncerty v Edenu Marek Ztracený přichystal Zahřívací kolo. Vystoupil i ve Slavkově u Brna:

Písničky na nové album vznikaly v uplynulých třech letech, tedy záhy po vydání bestseleru Planeta jménem stres, oceněného zlatou i platinovou deskou. Posluchači se s novinkami mohli průběžně seznamovat i díky jednotlivým singlům a videoklipům, které vždy po vydání obsazovaly přední příčky rozhlasových hitparád a trendů na YouTube.

Nová deska

V pořadí sedmé studiové album Marka Ztraceného Originál obsahuje celkem jedenáct písní a vzniklo opět ve studiu hudebního producenta Dalibora Cidlinského jr. DC Sound na Frýdštejně. Autorem hudby i textů je výhradně sám Ztracený. Kromě zmíněného stejnojmenného hitu a několika absolutních novinek ale najdou fanoušci na albu i prověřené skladby jako Moje milá, Pomalu, Vítr do plachet či aktuální singl Stále věřím.

Marek Ztracený v Edenu:

Jako závěrečná pomyslná třešnička na dortu je zde zařazen vánoční duet s Hanou Zagorovou Vánoce jako dřív, tedy vůbec poslední nahrávka, kterou zpěvačka natočila.

O naprostém fenoménu a dominanci Marka Ztraceného na domácí hudební scéně svědčí vedle úspěšných koncertů v Edenu také aktuálně i tři výroční Ceny OSA – nejúspěšnější textař, nejúspěšnější skladatel populární hudby a populární skladba roku („Moje milá“) nebo loňské vítězství v anketě Český slavík.

Tři dny, tisíce lidí. Atmosféra před koncertem Ztraceného očima fotografa Deníku

Na nadcházející období si ovšem hitmaker naplánoval hudební pauzu. Chce se plně věnovat rodině a zejména synovi, který je ve věku, kdy ho hodně potřebuje. Jaké budou další Ztraceného kroky, se tak asi dozvíme až za nějaký čas.