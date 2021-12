Přijměte gratulaci k vašemu výkonu! Jak jste váš si nedávný „slavičí hattrick“ užil? Bylo to ve všech ohledech skvělé. Fanoušci mi připravili opravdu krásný večer a já jim za to ze srdce děkuju. Lucie Bílá mi pak po předávání cen řekla, že má z mého úspěchu také radost, že mi ho moc přeje, ale ať si dávám pozor, protože na vrcholu hodně fouká. Hned druhý den ráno jsem pochopil, jak to myslí. Popravdě ale nemám pocit, že bych na nějakém vrcholu byl. Spíš mám ještě větší chuť skládat a pracovat. Každopádně si tento stav věcí užívám.

Že vám posluchači fandí, bylo vidět i na vašich koncertech v pražské O2 areně začátkem roku 2020 – použiju to jako „oslí můstek“. K vystoupení jste si tam přizval Hanu Zagorovou a teď jste si spolupráci zopakovali v duetu Vánoce jako dřív. O čí iniciativu šlo?

Když jsem tu písničku skládal, nedal jsem si za cíl, že by mělo jít o duet vánočního charakteru. V jednu chvíli jsem si ale říkal, že by se mi do ní hodil příjemný, cinkavý a milý hlas, který by její poselství ještě víc přiblížil lidem. Hned mi došlo, že takovým hlasem disponuje jedině Hanka. A tak jsem jí zavolal. Věděl jsem, že má zdravotní problém, takže jsem se snažil být co nejvíc opatrný a empatický, což ale vůbec nechtěla slyšet. Jen prohlásila: „No, jasně. Každému slovu v té písni rozumím, věřím jí, chci ji zpívat.“ Následně jsme se ocitli ve studiu a já jsem sledoval radostné jiskřičky v jejích očích. Byla do práce hodně zapálená. Je mi velkou ctí, že můžu s touto legendou zpívat.

Martin Chodúr: Pasoval jsem se do role vypravěče příběhů

Umíte posluchače zaujmout na první dobrou – jak jste toho docílil v tomto případě?

Mám už dvě vánoční písničky, ale říkal jsem si, že adventní neděle jsou čtyři. A že bych se tedy jednou měl dopracovat ke čtyřem vánočním písním. Dlouho jsem na to nemyslel, dělal jsem jiné věci. A pak jsem jednou seděl u piana a začaly mě napadat rýmy jako „rybníky a louže už zamrzaj, všude to klouže a dětem sny se zdaj….“ Nějak mě to chytlo. Slova mi přicházejí sama. Já je jenom rovnám na papíře a hledám se v nich. Vždycky je pro mě nejdůležitější, aby se s nimi ztotožnili normální lidé jako jsem já normální člověk. V tom, myslím, spočívá ono kouzlo, že zpívám o tom, co všichni zažívají. A povedlo se to i v této písničce. Taky jsem chtěl, aby v sobě nesla pozitivní poselství, protože negativních zpráv slyšíme denně strašně moc.

Je to váš způsob boje proti nim?

Boje ani ne. Upřímně beru celou situaci, kterou prožíváme, jako velkou výzvu. Doufám, že tím nikoho nenaštvu. Nejsem ten typ, který by si sedl, začal si stěžovat a na Facebooku sdílel každou kravinu o covidu, kterou tam dávají. Rozhodl jsem se, že budu pracovat s rozdanými kartami a nenechám si vzít radost ze života i z muziky. I díky tomu se nám v koronavirové době podařilo odehrát koncerty pro sto padesát tisíc lidí. Asi tam nahoře nad námi někdo drží ochranou ruku, protože kolem nás všichni ruší nebo přesouvají koncerty někdy dokonce už i podruhé, ale my měli asi nejhezčí a nejnabitější koncertní rok. Snad budeme mít to štěstí i dál.

Do Vánoc zbývá pár dní, už jste si dal volno?

Po Slavících jsem si řekl, že je čas sednout si na zadek a odpočívat, což se ale úplně nestalo, dalo mi to hrozný impuls a nějak nejdu zastavit! Teď už ale budu tak měsíc a půl s rodinou, abychom si sebe vzájemně užili. Vánoce mám strašně rád. Jsme rodina, která dobře funguje, bydlíme na Šumavě, na překrásném místě, kde jsou Vánoce z pětadevadesáti procent vždycky zasněžené. Moc se na ten klid a mír těším.

Aby se měli i vaši fanoušci na co těšit, ohlásil jste letní turné, jímž chcete navázat na výjimečné akce pro celou rodinu na zajímavých místech po celé republice. Už je máte vymyšlené?

Máme, turné zahrne celkem osmnáct zastávek po celé republice. Našli jsme se v tomhle konceptu koncertování. Je to něco navíc. Být celé odpoledne s fanoušky - vařit s nimi, povídat si, fotit se, můžou si s námi zahrát na pódiu… Je to něco fakt skvělého dělat věci trochu jinak. Naše vystoupení budejen třešinku na dortu. Mezi hosty budou tentokrát Richard Genzer, který připraví taneční školu, zpěvačka Martina Pártlová a opět se bude i vařit s MasterChefem Romanem Stašou. Celé to má být o pohodě. Tour de Léto 2 je již v prodeji na mých webových stránkách.

Rodí se vám v hlavě ještě něco, o čem mluvit nechcete?

Jednoznačně. Člověk se vždycky musí na něco těšit a mít nějaký cíl. Já mám v hlavě už delší dobu něco, co tu ještě nebylo – jak velikostí, tak programem. Přemýšlím o tom každý den. Rozhodně bych se chtěl v roce 2023 pořádně „ztratit“.