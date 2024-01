Na vlnách vzpomínek, návratů, občasného sentimentu, ale především krásných písní se v úterý v pražské O2 areně nesl koncert slovenské zpěvačky Mariky Gombitové. Z pětadevadesáti procent zazněly v programu skladby, které si „nekorunovaná královna slovenské populární hudby“ sama napsala. Už tento samotný fakt člověku velí, aby před ní smekl.

Marika Gombitová s Jankem Lehotským | Foto: Patrik Ratajský

Marika Gombitová začala své vystoupení poněkud zvolna. V úvodním medley dala prostor písním jako Študenstká láska, Ružový smútok, Luk a Šíp nebo Šaty. Publikum začalo více reagovat až při skladbách Územie zázrakov či Muž nula, kterou na pódiu podpořilo video z roku 1983, což byla na svou dobu poměrně inovativní věc. Byl to dobrý rozjezd pro to, co Marika ještě hodlala předvést. V mezičase poděkovala posluchačům za to, že jsou součástí její cesty.

„Vaše láska mi pomohla v nejtěžších chvílích, jste pro mě víc než rodina, světlo na mojí cestě. Miluji vás,“ promluvila Marika k publiku.

V dalším setu následovaly skladby Čo s láskou, Strom 2000 či Tulák v čiernej bunde. Později Gombitová přidala skladbu Malá smutná baletka, kterou zazpívala na počest jejího autora, nedávno zemřelého Vaša Patejdla. Ovace sklidily i songy Kríž, Ži a nechaj žiť a Zem menom láska. Když se pak na pódiu objevil její spoluhráč z kapely Modus Janko Lehotský, dali si spolu hit S tou nádejou choď spať z roku 1978, v níž se v původní verzi objevuje i hlas Mekyho Žbirky.

Lehotský pak sám opětovně „vzkřísil“ Veĺký sen mora, skladbu, která patří k jeho zásadním. Marika poté ještě zapěla Správne dievča, ale zbytek jejího playlistu byl otazníkem.

Zazní i její ikonické skladby, má na ně ještě?

Marika Gombitová - Koloseum:

Zdroj: Youtube

Ano má. Dokázala to hned vzápětí, když parádně vystřihla skladbu Paradiso z roku 1995 a legendární Koloseum z roku 1987. Publikum nepřipravila ani o svůj největší kariérní hit Vyznanie, který věnovala Karlu Gottovi. V tu chvíli by už možná nikdo více nečekal, jenže Marika přidala další dvě naprosté novinky Fantom lásky a Stúpanie, které napsala se svým dvorním textařem Kamilem Peterajem. Ukázalo se na nich, že tato autorská dvojice má invence pořád na rozdávání. Závěr patřil hitům Adresa ja, adresa ty a Úsmev, s níž v roce 1977 zvítězila s kapelou Modus na Bratislavské lyře.

Umělkyně si ke svému vystoupení přizvala i několik hostů. Zatímco Richard Pachmann celý večer ponořil do zbytečného sentimentu, sextet WOW pod vedením Jiřího Škorpíka publikum osvěžil vlastní verzí Maričiny písně V období dažďa a následně zařadil skladbu Freedom od George Michaela.

Kandráčovci v popředí s Ondrejem Kandáčem večer v závěru krásně rozjeli, Marika jim do toho notovala lidovku. V jejich podání došlo i na Hallelujah od Leonarda Cohena.

Návrat v plné parádě

Gombitová se do Prahy vrátila po mnoha letech v plné parádě, s tím nejlepším, co je v jejích silách. Vzhledem k jejímu hendikepu je třeba říct, že coby zpěvačka upoutaná na invalidní vozík zvládla koncert se skvělou hlasovou výbavou, s obrovským nasazením a hlavně pokorou vůči všem a všemu. V tomto směru by se od ní mohli mnozí učit. Vystoupení mimochodem zopakuje na tomtéž místě ještě 30. ledna.

Marika Gombitová v O2 areně 16. ledna 2024Zdroj: Patrik Ratajský

Symbolem Maričiny nezdolné vůle se stalo její vystoupení na Bratislavské lyře v roce 1981, které se uskutečnilo jen půl roku po její vážné nehodě. V létě téhož roku nahrála své album Slnečný kalendár. Následovalo pětadvacet aktivních let, během nichž nazpívala 134 písní, přičemž k osmapadesáti z nich si sama složila hudbu. Vydala sedm sólových alb, absolvovala víc než 150 koncertů a 114 televizních vystoupení. Marika prostě pořád jede. Možná jen pro určitou skupinu posluchačů či příznivců, ale jede. To je neoddiskutovatelné.