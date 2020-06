Časy rozevláté party Bůhví, jež si dala jméno podle známého románu Josepha Hellera, jsou zdá se ty tam. Bylo to pěkné a bylo toho dost.

Zpěvák, kytarista a skladatel Martin Hrubý, jenž si tohle žánrově pestré hudební dobrodružství v roce 1995 vymyslel, sice značku Bůhví dál používá na koncertech, sestava se však od dob, kdy v ní hrál na klávesy začínající Ondřej Brzobohatý, podstatně změnila. Po jednom eponymním „předalbu“ a třech regulérních cédéčkách přišel čas, aby Hrubý vyšel ze stínu.

Pasternakův podzim

Aktuální desku Lucerna v moři natočil s asi nejvytíženějšími studiovými hudebníky, kteří se v současnosti na české poprockové scéně pohybují. Kytaristé Yarda Helešic a Josef Štěpánek, bubeník David Landštof, baskytarista Jakub Vejnar a klávesista Jan Steinsdörfer jsou zárukou kvality, stejně jako finální mastering v nashvillském studiu Sage Audio.

Naštěstí se ale pod vším tím exkluzivním zbožím neztratil onen starý Martin Hrubý věčný hledač a tulák po exotických hudebních stylech od kubánské muziky přes argentinské tango až po jamajské reggae.

„Coby milovník Vysockého a Okudžavy jsem si zhudebnil i jednoho Borise Pasternaka,“ říká muzikant, jenž kdysi objížděl kluby s vedlejším písničkářským projektem Kníže Myškin.

„Byly to však jen tři sloky,“ dodává. „A tak jsem přidal sloku z básně Podzim, která je uvedena v Pasternakově románu Doktor Živago, a udělal jsem z ní refrén.“

Zkoumat jiné světy

Texty jsou na Hrubého nahrávce tradičně tím, co jeho pohodové skladby odlišuje od většiny ostatních. Z poloviny jsou dílem Martinova dvorního textaře a dlouholetého kamaráda Vojtěcha Probsta. „Známe se od střední, potom jsme spolu studovali na ,Ježkárně‘,“ líčí Hrubý genezi přátelství, které vyústilo v desítky kultivovaných písniček.

Všechny voní dálkou stačí si poslechnout titulní Lucernu v moři nebo Pašeráky z Camilo, což je text, který Probst původně psal pro nikdy nerealizovaný „kubánský“ muzikál Ondřeje Brzobohatého.

Zpočátku snad měla Hrubého novinka mít určitý koncept, postupně se z ní ale opět stal eklektický mix, jenž známe už ze starších desek skupiny Bůhví.

„Dokonce se mi honilo hlavou, že bych schválně udělal každou písničku v jiném rytmu,“ prozrazuje zpěvák, k jehož dalším činnostem patří hraní se zábavovou kapelou. „Vznikla by taková deska společenských tanců ne pro ty tance, ale pro ten rajc, jestli dokážu vymyslet vlastní skladby, aby zněly jako jive, samba a tak dál… Hrozně mě baví nořit se do kultury jiných etnik, přicházet na to, čím je jejich hudba tak specifická a proč se to či ono nedá přenést do ostatních žánrů.“

Kromě vokalistů se na albu Lucerna v moři objevuje jako host zpěvačka a herečka Bára Šedivá, známá z divadla Semafor. Křest nového CD Martina Hrubého proběhne pokud to situace dovolí 14. října v pražském Jazz Docku.