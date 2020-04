Hudební Metalfest do Plzně nezavítá v původně plánovaném termínu, organizátoři rozhodli o jeho odložení. Naopak zatím stále nepadla šance na to, že se o tři týdny později fanoušci tvrdé muziky sejdou na Basinfirefestu ve Spáleném Poříčí.

METALFEST OPEN AIR 2019 | Video: DENÍK/Veronika Zimová

„Vzhledem k prohlášení vlády je nám jasné, že do 8. června žádný festival nemůže proběhnout, ačkoliv oficiálně to vláda zatím nezakázala. Ale stačí i takové maličkosti, jako to, že do tohoto data nebudou otevřeny hranice a nebudou fungovat hotely,“ uvedl na stránkách Metalfestu Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert. Festival je přitom na zahraničních skupinách postaven, do Plzně by se však nemohli dostat ani fanoušci ze zahraničí.