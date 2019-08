Metallica do Letňan přiláká 70 tisíc lidí. Je třeba počítat s dopravním omezením

Balada Nothing Else Matters nebo nářez Master of Puppets zazní již tuto neděli naživo v areálu pražských Letňan. Před zhruba 70 tisíci návštěvníky tu vystoupí americká legenda tvrdé muziky Metallica.

Pražané i návštěvníci koncertu se však musejí připravit na několik dopravních komplikací. „Parkování nebude k dispozici, návštěvníky koncertu žádáme, aby k přepravě využili linku metra C s výstupem ve stanici Letňany a po ukončení koncertu opět shodnou přepravu metrem, jehož provoz bude od 22.30 do 24.00 hodin výrazně posílen," upozorňuje Petr Novák z pořádající agentury Live Nation. Připravit se musejí i řidiči. Od šesté hodiny ranní totiž neprojedou po silnicích v okolí letňanského letiště včetně významných komunikací, jako jsou ulice Prosecká, Toužimská, Křivoklátská nebo Tupolevova.



Kvůli koncertu budou v neděli také přemístěny zastávky autobusových linek v oblasti stanice metra C – Letňany a jezdit nebude ani trolejbus číslo 58.

Autor: Redakce