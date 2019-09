Na svých bedrech táhne odkaz Franka Sinatry, Nata Kinga Colea, Sammyho Davise Jr. a jiných „croonerů“, jak se říká starým dobrým zpěvákům swingových balad. Těm, kteří dokázali vzít posluchače za srdce, uhranout všechny dámy v publiku a navodit dojem, že broukají medovým hlasem jen pro ně.

Michael Bublé je však také člověk se silným příběhem: když lékaři před třemi lety diagnostikovali jeho malému synovi rakovinu jater, oznámil, že přerušuje kariéru a bude se věnovat jen rodině. Tou dobou už měl na kontě čtyři ceny Grammy a 75 milionů prodaných desek.

V novém kabátě

Čtyřiačtyřicetiletý rodák z kanadského Vancouveru nezapře italsko-chorvatský původ, srdce mu však tepe v rytmu amerického jazzu. Což není v prostředí, jemuž dominují pophvězdy typu Taylor Swift, zase tak běžné. Ještě před pár lety by měl konkurenci v žijících legendách svého žánru. Frajeři jako Al Jarreau mu jistě byli velkou inspirací, z druhé strany však sledoval své souputníky včetně Robbieho Williamse, jak se snaží obléknout tradici nový kabát.

Hned zkraje měl Bublé to štěstí, že si ho vzal na starost producent David Foster, zku-šeně balancující na hranici popu a tzv. vyššího populáru. O Fosterově směřování leccos napoví fakt, že první, kdo podepsal smlouvu s jeho vydavatelstvím 143 Records, byla kapela The Corrs.

S Bublém si Foster nevěděl rady, netušil, kam přesně ho zařadit. Frajer, který sbírá hokejové puky a dokáže správně vyslovit jména Jaromíra Jágra, Jiřího Šlégra i Patrika Eliáše, se zhlédl v Elvisovi a Bingu Crosbym. Usmyslel si, že své nadšení přenese na tisíce dalších lidí svého věku, kteří se nenašli v tvrdém rocku à la Foo Fighters, ale ani v počítačově upraveném kníkání Enriqua Iglesiase. Fešák z Kanady jim nabídl alternativu a fanoušci ho odměnili nabitými sály.

Půvab nostalgie

Díky Bublému, jenž se dnes po pěti letech od svého minulého koncertu v Praze vrací do O2 areny, dostaly novou šanci stokrát omleté ploužáky Stardust, Cry Me A River či Georgia On My Mind. Kritici mu vyčítají uhlazenost a malou hloubku. Svět ale nostalgii potřebuje. A eleganci také.