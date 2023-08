Jeho jméno budilo a budí kontroverze, na popové scéně ale řádil jako uragán a show uměl jako málokdo. Michael Jackson, od jehož narození uplyne 29. srpna 65 let, zůstává věčným fenoménem i komplikovanou osobností historie.

Michael Jackson na svém jediném pražském koncertě v září 1996 | Foto: se svolením Profimedia

Jeho pražský koncert byl jedním z největších hudebním poprasků, jaké Česko zažilo. A nejen Česko. Na Letnou za ním tehdy dorazily davy fanoušků z celé Evropy, desítky lidí okupovaly dejvický hotel Intercontinental dlouho před jeho příjezdem a když přijel, chtělo to četné pořádkové síly, aby rozrušené fanynky uhlídaly. Zpěvák si vybral prezidentské apartmá za třicet tisíc korun s výhledem na Letnou, kde nechal vztyčit svou sochu.

KVÍZ: Michael Jackson by oslavil 65. narozeniny. Co víte o králi popu?

Kolem místa koncertu se táhly pětikilometrové zátarasy, policisté odkláněli dopravu a na Letnou přišlo přes 120 tisíc diváků. Dlužno říct, že hudební show udělat uměl. Filmové projekce, důmyslný střih, koláže, dynamická i tklivá hudba, taneční orgie. V Praze pobyl Michael Jackson v roce 1996 pět dnů a novináři se v honu na něj předháněli s fanoušky.

Zvědavý na něj byl i tehdejší prezident Václav Havel, jenž ho pozval na Hrad. Sklidil za to však od části veřejnosti kritiku. Jackson totiž přijel krátce poté, co byl obviněn ze sexuálního zneužívání. Nic z toho ovšem fanouškům šílejícím u zátaras nevadilo. Magie jeho show k turné k albu HIStory převážila vše.

Zdroj: Youtube

Moonwalker

Byl snad vším, co může člověk jeho typu za jeden život stihnout: zpěvákem, skladatelem, choreografem, tanečníkem, producentem i mecenášem. Jeho desky Thriller a Bad patří mezi nejvýznamnější v oblasti pop music. Thriller zůstává nejprodávanějším albem všech dob. V roce 2006 byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější interpret.

Měl vysoký hlas, rytmické cítění a mimořádné taneční schopnosti, jeho styl vešel do dějin tance. Získal třináct cen Grammy, účinkoval v muzikálech a dokumentech, nahrál hity se slavnými osobnostmi jako Stevie Wonder, Mick Jagger, Freddie Mercury, Diana Rossová, Paul McCartney, i se sestrou Janet.

Sadistický otec mu zničil dětství. Přesto z Michaela Jacksona vyrostla hvězda

Podílel se na hudbě k řadě filmů (Zachraňte Willyho!, Simpsonovi, E.T. – Mimozemšťan, Moonwalker, Čaroděj, Superman). V roce 1988 zmapoval svou bezmála pětadvacetiletou hudební kariéru v klipové retrospektivní koláži filmu Moonwalker, fantaskním muzikálu plném speciálních efektů a animace.

Byl velkým perfekcionistou a stranil sociálně slabším, byl ale také kontroverzním člověkem. Když byl v roce 1993 nařčen ze sexuálního obtěžování malých dětí, mnozí nechtěli věřit, že by se král popu dopustil něčeho tak odsouzeníhodného.

Michael Jackson ve filmu MoonwalkerZdroj: se svolením Warner Bros

Někteří jeho chování přičítali neradostnému dětství, kdy se musel podřídit autoritativnímu otci, jenž dbal přehnaně na jeho image. Sám byl neúspěšným hráčem v kapele, který snil marně o velké hudební kariéře. Michael se několikrát v rozhovorech zmínil o otcově přísnosti hraničící s agresivitou. Jeho jednání vůči dětem, které významně podporoval, ale na druhou stranu nejspíš i zneužíval jejich důvěry a blízkosti, bylo však přinejmenším nestandardní.

Nikdy nedospět

Bližší pohled na celou kauzu přinesl čtyřhodinový dokument Dana Reeda Leaving Neverland, který produkovala HBO. Se svou vzpomínkou na Jacksona tu vystoupili dva mladí muži. Wade Robson a James Safechuck měli tu výsadu, že jim jako malým klukům (7 a 10 let) otevřel svůj pohádkový Neverland pojmenovaný podle fiktivního ostrova z příběhu Petra Pana, kde děti nikdy nedospějí. Sám Jackson se ale často choval podobně nedospěle.

Zdroj: Youtube

Do parku investoval obří peníze (s nimiž zacházet příliš neuměl) a stvořil ráj plný hraček, vodotrysků, filmových postav a kulis. Jenže chlapcům neotevřel jen ten, nýbrž i své city a fyzické tužby. Alespoň podle mladíků, kteří v dokumentu líčí, jak je Jackson sexuálně zneužíval a jak se v dospělosti složitě vyrovnávali se vztahovým modelem i „jacksonovskou“ stylizací, do nichž byly jako děti vmanipulovány.

Film je bohužel i svědectvím toho, jak se nechají zpitomět dospělí. Ani jedna z rodin chlapců, uchvácených přátelstvím synků se slavným zpěvákem a zaslepených jeho pohádkovým životem, nebyla schopná prohlédnout zneužívání, jemuž byly jejich děti evidentně vystaveny.

Michael Jackson s malým Jamesem Safechuckem v dokumentu Leaving NeverlandZdroj: se svolením HBO

Šok ze smrti

Zpěvákův život byl plný kontroverzí, ale i smutku a známek chování nedospělého jedince. V roce 1999 si za milion a půl dolarů koupil sošku Oscara, aby měl pocit, že je i filmovou hvězdou. Stejným způsobem pořídil práva na některé písně Beatles, čímž pěkně zvedl mandle Paulu McCartneymu, jenž s ním dlouho nemluvil. Absolvoval několik plastických operací, pleť s vitiligem skrýval pod paraple, občas pobýval v kyslíkovém stanu a několik měsíců před smrtí údajně konvertoval z víry Svědků Jehovových k islámu.

Zpráva o jeho smrti v červnu 2009 přišla nečekaně a zpomalila na krátký čas celý internet. Ukázalo se, že se zpěvák předávkoval tzv. propofolem ordinovaným jeho lékařem (Conrad Murray dostal poté čtyři roky natvrdo).

Zdroj: Youtube

Později vyšla najevo i další fakta. Před smrtí skoro dva měsíce řádně nespal, což způsobovalo zmíněné anestetikum, jež zpěvák každý den užíval. Paradoxně šlo o medikaci, jež měla pomáhat proti nespavosti.

„Byl to pro mě šok a usoudil jsem, že Jacksonův mozek několik týdnů neprošel životně důležitou REM fází spánku. Muselo to nutně vést k velkým potížím, ostatně stěžoval si na značné výpadky paměti,“ řekl pro Los Angeles Times spánkový odborník Charles Czeisler z Harvardovy univerzity. I kdyby se zpěvák nepředávkoval, zemřel by podle Czeislera dříve nebo později kvůli spánkové deprivaci.

Michaelův návrat

Jak to vypadá, popový král brzo ožije. V životopisném filmu, který o něm chystá Antoine Fuqua, jehož akční Equalizer právě vstupuje do kin. „Neznám jiného umělce, který by měl srovnatelnou sílu, jiskru a charisma jako Michael Jackson. Jeho hudba mě podnítila k tomu, že jsem začal natáčet videoklipy,“ shrnul režisér letos v lednu svou motivaci.

KVÍZ: Michael Jackson, Justin Timberlake a další hvězdy. V jaké kapele začínali?

Po Johnnym Cashovi, Elvisu Presleym, Eltonu Johnovi či Freddiem Mercurym je to další hudební ikona, jež bude mít svůj hraný snímek. Scénář je dílem Johna Logana, který je podepsán pod filmy Letec, Hugo a jeho velký objev nebo Skyfall a nese pracovní název Michael. Zpěváka má hrát 27letý Jacksonův synovec Jaafar Jackson a celý film prý bude úplně novým pohledem na slavnou legendu. Uvidíme.