KVÍZ: Michael Jackson by oslavil 65. narozeniny. Co víte o králi popu?

Výčet úspěchů zpěváka a skladatele Michaela Jacksona je ohromující. Během své kariéry získal 13 cen Grammy, jeho deska Thriller se stala nejprodávanějším albem všech dob a král popu je zapsán i v Guinnessově knize rekordů, jako nejúspěšnější interpret hudební historie. Kdyby v červnu roku 2009 nešťastnou náhodou nezemřel, v úterý by mu bylo 65 let. Zjistěte v našem kvízu, co o legendě populární hudby víte.

Zpěvák Michael Jackson | Foto: Profimedia