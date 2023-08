Chtěl hrát jazz, ale v knize osudu měl napsáno, že se stane králem diskoték. Texty jeho písní byly o lásce a o tom, že chce žít nonstop, přesto byl po revoluci považován za normalizačního umělce. Jeho životní sen stát se muzikantem a mít se dobře se mu ovšem splnil vrchovatě. První díl seriálu Zpívali v osmdesátkách je věnován Michalu Davidovi.

Rok 2010. Michal David při oslavě svých padesátin | Foto: Deník/Vít Šimánek

Michal David se narodil 14. července 1960 jako Vladimír Štancl. Jeho maminka pocházela z proslulé cirkusácké rodiny Kludských. Otec emigroval s dcerou Michaelou do Švýcarska a malý Vladimír zůstal jen s matkou, kabaretní tanečnicí. Během jejího uměleckého turné pak žil dva roky v Itálii. Hudební talent v osmiletém chlapci objevila matka představená v klášterní škole poblíž Milána, kde hrál na varhany.

Vyhazov z Pionýra, lano od Janečka

Po návratu do Československa se u profesora Kalfuse zdokonaloval ve hře na varhany, na které muzicíroval i na kůru v pravoslavném kostele. Dostal svůj první klavír, ale přijetí na konzervatoř si zkomplikoval tím, že ještě jako člen Pionýra namaloval spolužačce na červený šátek kosočtverec a byl z této organizace vyloučen. Nakonec vše dobře dopadlo, takže mohl studovat hru na piano a skladbu. Cvičil až šest hodin denně. V pubertě ho neminul ani bigbít, který provozoval třeba s Alešem Brichtou nebo Jakubem Smolíkem.

„Hrál jsem jazz i popík a disco, to mě taky bavilo. Jako v mladém klukovi se to ve mně tlouklo, až jsem nakonec skončil u popiny,“ říká muzikant.

Zrodila se hvězda. Michal David v roce 1982Zdroj: se svolením Supraphonu

Zlomovým bylo pro Davida vystoupení jeho amatérské skupiny Čtyři na Pražských jazzových dnech v roce 1976, kde kapela získala titul Talent roku. Jazzový pianista se z něj ovšem nestal, protože ještě týž den dostal lano od skupiny Kroky Františka Janečka.

„To jsou věci, které nijak neovlivníš. Jsou dopředu dané. Byl to můj osudový den,“ vzpomíná na chvíle, které mu změnily život.

První změnou byl výběr uměleckého jména. Vladimír Štancl se stal Michalem Davidem. Jméno Michal si vybral podle sestry Michaely, k příjmení David inspiroval Františka Janečka biblický příběh o Davidovi a Goliášovi. Ostatně zpěvákovi v té době době neřekl jinak než „malej“.

Optimistické písničky Made in Kroky

S Janečkem chtěli hrát optimistické písničky, které si lidi rychle zapamatují a budou hitové. A to se jim povedlo dokonale. První desku David vydal v roce 1980. Hudbu k prvnímu hitu si napsal sám, vymyslel vlastně i název Chtěl bych žít tak, jak se má. Slova mu k němu napsal Jaroslav Machek. V roce 1981 pak zpěvák zvítězil se songem Nenapovídej na hudebním festivalu Intertalent.

Chtěl žít nonstop…Zdroj: se svolením Supraphonu

Doslova přes noc se Michal David stal popovou hvězdou, králem diskoték a idolem dívčích srdcí. „Kdybych nepřišel k Frantovi Janečkovi, možná bych dneska byl řadový jazzový muzikant, chudý jak kostelní myš. Společně se nám povedla velká věc. Napsali jsme spoustu hitů, které žijou dodneška,“ vzpomíná na zlatou éru 80. let. Davidova hudba navíc zazněla ve filmech Vítr v kapse, Láska z pasáže, Kamarád do deště nebo Discopříběh.

Svatba a život v ústraní

Od roku 1987 je jeho manželkou bývalá reprezentační tenistka Marcela Skuherská, se kterou se kdysi seznámil v restauraci. Ona v té době vůbec nevěděla, že Michal David je slavný zpěvák, a on zase netušil, že je slavná tenistka. (Dva roky po svatbě se jim narodila dcera Klára, o rok mladší Michaela bohužel v deseti letech zemřela na leukémii).

V roce 2011 s ročním vnukem SebastianemZdroj: Deník/Václav Pancer

Ve stejném roce, kdy se oženil, David udělal další důležitý krok, když odešel z Kroků Františka Janečka a založil skupinu Allegro. Vadilo mu, že u Kroků už nebyl jejím jediným interpretem a navíc musel natáčet desky pro ostatní. Například pro Sagvana Tofiho, Markétu Muchovou, Pavla Horňáka, Ivetu Bartošovou, Josefa Melena nebo Michala Penka.

Po desce s Allegrem ale přišlo pro Michala Davida, coby symbolu normalizační zábavy, desetiletí zatracení a života v ústraní. Komponoval pro ostatní umělce a živil se také tím, že jim ve svém studiu natáčel desky. Album u něj natočily třeba kapely Visací zámek, Sto zvířat a další.

Zpátky na výsluní

V roce 1998 se odehrál Davidův velký comeback spojený s triumfem hokejistů v Naganu. Hráči si jeho písničky pouštěli a zpívali během olympijského turnaje. Od té doby se datuje jeho comeback, který už byl ale delší dobu na spadnutí. V letech 2006 až 2010 vystupoval v triu DaMiCHi, které zpívalo italské hity a s nímž v tomto období prodal 600 tisíc hudebních nosičů.

Jede dál… Michal David při koncertě v roce 2022Zdroj: Deník/Zdeněk Hejduk

V posledních letech je nejen úspěšným zpěvákem, jenž dokáže vyprodat O2 arenu, ale i úspěšným autorem muzikálů, které píše pro své domovské Divadlo Broadway, ale hrají se třeba i v Jižní Koreji nebo ve Vietnamu. Je autorem stovek písní a jeho hity nechybí snad na žádném mejdanu. „Mým cílem bylo stát se muzikantem, který se bude živit muzikou a mít se v životě dobře. A to se mi splnilo.“ V roce 2018 Michal David obdržel od prezidenta Miloše Zemana Státní vyznamenání za zásluhy v oblasti kultury.

Typický znak

Typická pro Michala Davida byla a je hra na syntezátor, jak on sám říká, pádlo. První takové (Roland SH-101) si přivezl z Německa. Byl první popovou hvězdou u nás, která ho začala používat. Nahrával s ním album Non stop.

Největší hit

„Každý mi tě lásko závidí, když Prahou jdem ulicí k nám. Já vím, že každý mi tě lásko závidí, já s tebou jsem rád sám.“ Tak z ní refrén Davidova asi největšího hitu Každý mi tě lásko závidí z roku 1985. Hudbu k němu složil František Janeček, text napsal Richard Bergman.

Nejsledovanější video na YouTube

Na YouTube má Michal David stovky videí se svými hity. Nejsledovanějším příspěvkem, ve kterém vystupuje, je záznam jeho vystoupení se skupinou DaMiChi a zpěvákem Drupim během oslavy Davidových padesátin v O2 areně. Video má 11 milionů zhlédnutí.

Největší zklamání

Protože byl idolem mnoha žen a dívek, nazpíval píseň Poupata, na kterou cvičily starší žákyně při spartakiádě v roce 1985. Ačkoli vlastně nešlo o politickou píseň, pro mnohé lidi se David stal symbolem socialismu.

Citát

„Dělal jsem jenom muziku, která mě bavila. Nezpíval jsem žádné bolševické písničky. Zpíval jsem o lásce, o tom, že chceme žít nonstop, mít pár přátel a prožít si svou lásku z pasáže. Jestli to někomu vadí a myslí si, že jsou to komunistické texty, tak mě to mrzí, ale nikdy to tak nebylo.“

Co možná nevíte

Michal David je výborný kuchař, takže doma nevaří jeho žena, ale výhradně on. Zjistila totiž, že tak dobře jako on to neumí. Možná byste to do něj neřekli, ale slavný muzikant miluje nářadí a je také domácím kutilem.

10 největších hitů Michala Davida:

Chtěl bych žít tak, jak se má (1980)

Hudba: Michal David Text: Jaroslav Machek

Nenapovídej (1982)

Hudba: Zdeněk Barták Text: Jaroslav Machek

Non stop (1984)

Hudba: Zdeněk Barták Text: Eduard Pergner Režie: Pavel Kraus

Šoumen (1984)

Hudba: Vítězslav Hádl Text: Eduard Pergner

Každý mi tě lásko závidí (1985)

Hudba: František Janeček Text: Richard Bergman

Největší z nálezů a ztrát (1985)

Hudba: Michal David, František Janeček Text: Eduard Pergner

Poupata (1985)

Hudba: František Janeček Text: Jaroslav Machek

Děti ráje (1985)

Hudba: František Janeček Text: Eduard Pergner

Decibely lásky (1986)

Hudba: Michal David Text: Richard Bergman

Discopříběh (1987)

Hudba: Michal David Text: Eduard Pergner

Pár přátel (1988)

Hudba: Michal David Text: František Řebíček