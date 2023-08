Platil za hvězdu pop music se vším všudy. Předurčoval ho k tomu nejen mimořádný pěvecký, hudební a skladatelský talent, ale také vzhled. Michal Penk se svou typicky rozevlátou hřívou byl nepochybně idolem mnoha dívčích srdcí. O několik let později se stal závislým na pervitinu. Teď už se ale zase vrací na pódia a slibuje, že vydá nové album.

Michal Penk dnes | Foto: se svolením Adély Tauscherové

Michal Penk byl pro hudbu zrozený. Už jako dítě vzbuzoval respekt jako klavírista, který sbíral ocenění v nejrůznějších prestižních soutěžích. K tomu měl i nadání pro skládání, což bylo pro budoucí hudební legendu 80. a 90. let požehnáním a darem z nebes.

V roce 1984, kdy mu bylo šestnáct let, začal hrát ve skupině Julie 2300. O rok později se v pražském kulturním domě Vltavská setkal s Robertem Kodymem a Petrem Břetislavem Chovancem (P.B.CH.), kteří tehdy působili v kapele Prášek, a udělal na ně dojem. Záhy nato jej přizvali jako zpěváka do nově vznikající kapely Lucie. Současně vystupoval i s kapelou Bossanova.

KVÍZ: Hvězdy osmdesátých let. Poznáte zpěváky a zpěvačky naší pop music?

Už v průběhu léta 1986 však Lucii opustil, protože ho do svého orchestru zlákal Ladislav Štaidl. Svět showbyznysu se tak rozrostl o atraktivní tvář, ale na druhé straně přišel o vyhledávaného zpěváka na pražské amatérské nezávislé scéně a skladatele, kterého ovlivnili The Cure nebo David Bowie. Šlo o totální změnu hudebního kurzu, kterou v sobě zřejmě nikdy úplně nezpracoval.

Příliš křehká? Iveta Bartošová uměla pobláznit, do showbyznysu se ale nehodila

Naštěstí pro jeho příznivce, kterým showbyznys nic moc neříkal, měl Michal Penk i jiné aktivity. Spolupracoval s Michalem Horáčkem nebo s producentským duem ORM (Petr Dvořák a Pavel Růžička). Zároveň vystupoval v duetech s Ivetou Bartošovou, s níž nějakou dobu chodil. Nazpíval taky píseň Má daleká k televiznímu seriálu Chlapci a chlapi z roku 1988 nebo song Hlaď mě, kterou ve filmu Slunce, seno a pár facek z roku 1989 poslouchá Blažena v podání Veroniky Kánské.

V tomtéž roce vydal debutové album nazvané Michal Penk obsahující hity jako Odpusťte nám, Dál mi scházíš, Nestrojte svět do siluet, Mám, co jsem chtěl nebo Stín. Po revoluci založil hardrockovou kapelu Sing Sing, produkoval a nahrál sólovou desku Terezy Pergnerové s názvem RACHOt.

Hájení mláďátek (1991)

Zdroj: Youtube

Problémy s drogami

Počátkem 90. let zabodoval písní O bláznech, k níž natočil i videoklip v režii Sagvana Tofiho. V roce 1993 složil scénickou hudbu a nazpíval skladby pro film Kanárská spojka, v němž si navíc zahrál sám sebe. A taky k němu vydal album Naopak s podtitulem Kanárská spojka. V té době se už ale začal zaplétat s drogami. Jak sám řekl, začalo to trávou, pak přišel kokain a poté pervitin. „První zážitky byly úžasný. Jenže pak přišli bubáci, slyšel jsem několik let hlasy, jenže to nebylo pět hlasů, ale třeba padesát,“ uvedl v Českém rozhlasu pro pořad Alex a host.

Po pěti letech prožitých v pervitinovém oparu se z něj stal věřící, ale po čase k drogám zase sklouzl. Znovu se, už coby „čistý“, začal připomínat v letech 2002 a 2004. V pražském Divadle Broadway hrál v muzikálu Michala Davida Tři mušketýři postavu Aramise. Teprve až v roce 2013 vydal album Tancuj zbožně. A momentálně se do Divadla Broadway vrací, ale ne jako herec a zpěvák, ale coby jeden z členů tvůrčího týmu, jehož písně budou součástí výpravného historického muzikálu Troja (premiéra je ohlášena na 1. února 2024).

Comeback

Do té doby se mohou fanoušci Michala Penka vypravit třeba na jeho koncert, který se uskuteční 22. září na hudební scéně Prague Open Air na Občanské plovárně. Se skupinou Reborn 23, kterou tvoří dva mladí muzikanti DYY (kytara) a Honza Doskočil (baskytara, backvokal) plus jeho bývalý kolega z Lucie, kapelník a bubeník Tomáš Waschinger, tam zahraje své slavné balady i skladby z alba Tancuj zbožně.

Dalibor Janda: zpěvák s nesocialistickým hlasem chtěl původně jezdit s kamionem

Zpěvák a skladatel se vrátil na jeviště letos v březnu, kdy v Košicích odehrál spolu s kapelami Škwor a Lucie úspěšný trojkoncert. „Když jsem stál na pódiu v Košicích a viděl, jak se mnou tolik fanoušků zpívá a zná mou tvorbu, byl jsem neskutečně dojatý. O comebacku jsem uvažoval hodně dlouho a jsem rád, že právě tento rok je k němu ta pravá příležitost. Dlouho jsem se se svými českými fanoušky neviděl, a o to víc se na tenhle pro mě velmi emotivně důležitý koncert těším,“ sdělil Michal Penk.

Michal Penk o comebacku, Ivetě Bartošové a drogách

Zdroj: Youtube

Zdroj: DeníkHráli jste kličkovanou? Toto jsou příběhy zpěváků z 80. let



Také jste zpívali, že chcete žít non stop s Michalem Davidem, nebo jste hráli kličkovanou spolu s Daliborem Jandou? Vzpomínáte na hity Ivety Bartošové, Michala Penka, Mariky Gombitové, Sagvana Tofiho, Pavla Vítka, Věry Martinové, Stanislava Hložka, Petra Kotvalda a dalších hvězd československé populární hudby?



Potom je nový seriál Deníku Zpívali v osmdesátkách určen přímo pro vás. Od 2. srpna bude v Deníku každou středu vycházet seriál, ve kterém se dozvíte, jak skončili zpěváci a zpěvačky, kteří nás provázeli osmdesátými léty minulého století. Dočtete se v něm, jak prožívali dobu největší slávy i co dělají dnes. Připomeneme vám i jejich nejslavnější písně, které nás provázely hitparádami pozdního socialismu a často i brzkého kapitalismu.



V době diska a depešáků, kdy hudbu ovládly syntezátory a převzaté písničky, často zazářily hvězdy, které si už dnes nikdo nepamatuje, ale spousta jiných tvoří a zpívá dodnes. Podíváme se i na jejich začátky a soukromý život, který s popularitou mnohdy dostal na frak. Žijící zpěváci a zpěvačky připojí i své vzpomínky na pro ně zlaté osmdesátky.



Reportéři Deníku se zaměřili i na fotky z jejich kariéry nebo zajímavosti, jako je typický znak daného interpreta, největší zklamání, skandál či propadák, který zažil, jeho citát, největší hit nebo nejsledovanější video na YouTube. A dozvíte se i to, co jste o něm možná nevěděli. Na webu Deníku bude fotografií a videí (včetně nejslavnějších videoklipů) mnohem více.



Všechno odstartoval Michal David, následovali Stanislav Hložek s Petrem Kotvaldem, Dalibor Janda, Iveta Bartošová a Michal Penk. Postupně se pak přidají další hvězdy naší pop music. Příběhy českých a slovenských zpěváků a zpěvaček najdete na www.denik.cz/osmdesatky.

Deset největších hitů

Odpusťte nám

Zdroj: Youtube

O bláznech

Zdroj: Youtube

Stín

Zdroj: Youtube

Nevěrná

Zdroj: Youtube

Koně se také střílejí

Zdroj: Youtube

Bílá noc

Zdroj: Youtube

Zkus cítit

Zdroj: Youtube

Spinkej

Zdroj: Youtube

Jdi domů, dívko

Zdroj: Youtube

Má daleká (ze seriálu Chlapci a chlapi)

Zdroj: Youtube

Typický znak

Dívky na Michala Penka letěly i díky jeho dlouhé blonďaté hřívě, podobné té, jakou nosili třeba členové švédské kapely Europe. U nás to bylo něco výjimečného. Teď se k ní zase vrací.



Začátky s Lucií

Vedle kytaristy Roberta Kodyma, baskytaristy Petra Břetislava Chovance (P.B.CH.), hráče na klávesové nástroje Petra France a bubeníka Tomáše Waschingera stál v roce 1985 u zrodu skupiny Lucie.



Největší šlágry

Díky singlům Odpusťte nám a Stíny se stal idolem českých dívek a žen v celém tehdejším Československu. Zároveň zpíval duety s Ivetou Bartošovou (Horší, když se neotevře padák, Tichá píseň, Zpívej).



Největší zklamání

Závislost na drogách, ke kterým se uchýlil v první polovině devadesátých let, způsobila jeho fanouškům velké zklamání. On sám si tím přivodil řadu problémů a pád na samé dno, z něhož se sbíral několik let.



Citát

„Vždycky jsem to zapíchl moc předčasně, chtělo by to, abych v tom pokračoval,“ vyjádřil se na adresu několikrát plánovaného comebacku, který se vlastně odehrává až v této chvíli.



Co možná nevíte

Že byl už v dětství úspěšný klavírista, který získával skvělá umístění v nejrůznějších soutěžích, někteří vědí. Mnozí ale netuší, že nějaký čas strávil na „učňáku“ s keramickým zaměřením.