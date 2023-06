Mezinárodní festival Mighty Sounds oblíbených žánrů jako punkrock, ska, punk, hardcore, rockabilly, reggae, dub, jungle i hip hop začíná na táborském letišti již v pátek 23. června. I letos pořadatelé připravili pestrý program plný zahraničních hvězd. Deník se tradičně podíval na přípravu areálu, jak můžete vidět v přiložené galerii a videu a zeptal se na novinky v pořadí již 17. ročníku.

Mighty Sounds začíná. Přípravy jsou v plném proudu, přinášíme novinky | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Hlavní změnou je dle Markéty Broumové z pořadatelského týmu posun termínu na červen. Pořadatelé totiž rozhodovali mezi změnou termínu a nemít kalifornskou legendu, kapelu Rancid, a vyhrála změna. „Oni totiž jezdí turné mimo léto, kdy se vracejí do Ameriky. Řešili jsme, zda si nechat tradiční termín, nebo je nemít, a vyhrála změna, jde o kapelu, kterou jsme dlouho chtěli, a tento víkend je nejzazší termín, který nám nabídli,“ podotýká.

I v letošním roce předpokládají účast kolem deseti tisíc lidí. „Předprodeje stále běží, v pátek už se vstupenky kupují jen na místě. Mysleli jsme, že to bude lepší, ale vzhledem k tomu, co nám říkají ostatní pořadatelé festivalů, jsme na tom poměrně dobře,“ zmínila.

Po covidovém období se podle Broumové chování lidí změnilo. „Vstupenky nakupují až na poslední chvíli, nebo na místě. To se dříve nedělo,“ vysvětlila. Novinkou pro letošní rok jsou jednodenní vstupenky, které nikdy v rámci akce nebyly. „Návštěvnost celkově odhaduji na deset tisíc lidí včetně hostů, to bývá standardní číslo. Myslím, že se nebudeme lišit výrazně od minulých let,“ dodává Markéta Broumová.

Snadné placení

Další novinkou je forma placení. „Jde o cashless systém, to znamená, že každý návštěvník dostane pásku s čipem, který lze nabít předem online nebo na místě. Tím pádem není nutné se starat o to, co máte v peněžence, nebo kde máte platební kartu, ale platí se jednoduše přiložením čipu na platební terminál,“ přibližuje.

Doplnění stanového městečka i rozšíření skatezóny

Ve stanovém městečku letos poprvé vznikne ústřední centrum. „Půjde o takové náměstíčko, když bude zavřený areál, bude tam dostupné občerstvení jako káva, snídaňová nabídka a podobně,“ naznačuje.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Pořadatelé festivalu se snaží navýšit komfort. „Ať už jde o místa k sezení, či zastínění. Letošní ročník se vyznačuje i velice vybranou nabídkou jídla i pro vegetariány a vegany,“ zmiňuje. Vylepšení se dočkala i skatezóna. „Kromě minirampy přibyla skateplocha, exhibice jsou naplánovaný každý den mezi koncerty. Stačí se rozhlédnout a jít se pobavit,“ míní Markéta Broumová.

Zábava pro velké i malé

Doprovodný program nabízí další možnosti, lidé si mohou zahrát řadu sportů a netradičních her, navštěvovaný je i divadelní stan. „V posledních letech stoupá na oblibě, přijede řada umělců a alternativních divadelních spolků jako Underground comedy a jejich známé televizní stand-up,“ doplňuje fakta.

Kelímek jako dobrý skutek. Mighty Sounds podpoří aktivity Cheironu

Pro děti je přichystán dětský koutek plný her a zábavy. „Tam je mohou rodiče nechat bezplatně hrát a vyrazit do areálu. O jejich potomky je postaráno, výborně se zabaví, bývají tam stavebnice, různé tvůrčí prostředky a třeba i bublifuky,“ podotýká.

Došlo ke zjednodušení areálu a ubyla jedna stage. „Zůstali jsme u stejného počtu kapel, jen zmenšili areál, protože nám od lidí přicházely reakce, že se moc nachodily, dříve se hrálo cik cak, letos se budou kapely lehce překrývat,“ naznačuje Markéta Broumová. Nabídka je podle ní stále obrovská, jde o tři dny plné hudbu a už ve čtvrtek večer začíná tzv. warmup, kdy hraje kapela a DJ´s.

Počasí zlobí od středy

Bouřky a vítr prý pozlobili i realizační tým na Čápově dvoře. „Bojíme se bouřek a větru, už ve středu nás tu vítr pozlobil a některé věci nezůstaly na svém místě. Odlétlo i pár stanů,“ prozrazuje s tím, že raději dělají opatření. „Všechny varujeme, ať si dávají pozor, ukotvují svoje věci dobře, případně se v nejhorším schovávají do aut, ale doufáme, že se to týká jen středy a čtvrtka a na víkend bude dobře,“ uzavírá Markéta Broumová.