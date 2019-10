/ANKETA/ Úžasný, bezprostřední, milý… Těmito slovy popisuje několik let starou vzpomínku na Karla Gotta Milena Vrábelová z České Skalice, která se s ním setkala náhodně při výletu za kulturou do hlavního města.

Snímek s Mistrem mají i Milena Vrábelová a Markéta Halušková. | Foto: archiv Mileny Vrábelové

„Bylo to krátce před Vánocemi a jeli jsme do Prahy na muzikál Mata Hari, kde měla svoji první roli tehdy sedmiletá Charlotte Gottová. Když jsme šli z divadla po představení, tak jsme tam Karla Gotta potkali,“ vzpomíná Milena Vrábelová z České Skalice na bezmála šest let staré náhodné setkání se Zlatým slavíkem.