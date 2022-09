Igor Timko z No Name: K muzice stále přistupujeme jako k milence

Jste známá šansoniérka. Ve Francii, stejně jako u nás má šanson tradici. Jak ale vidíte jeho budoucnost?

Je o mně známo, že jsem vždy byla velkou fanynkou Edith Piaf, které navždy zůstanu vděčná za to, že mohu zpívat její písně, které mě proslavily. Vždy jí budu na scéně skládat hold při interpretaci jejích nejslavnějších písní (L’Hymne à l’amour či Non je ne regrette rien). Co se týče budoucnosti, jsem přesvědčena, že francouzský šanson je nesmrtelný a nadčasový, proto se na ty, kteří na svoji slávu teprve čekají, velmi těším.

Poprvé jste u nás vystupovala už v roce 1967. Vybavíte si ještě ten koncert v pražské Lucerně?

Byl to velký zážitek s nádhernou atmosférou. Právě v roce 1967 jsem u vás byla na velkém turné Live Olympia, pak jsem do vašeho krásného města přijela vystupovat ještě několikrát.

V Praze jste natočila i videoklipy k písním Le premier regard d'amour a Ave Maria. Čím vás Praha okouzlila?

Prahu jsem si skutečně oblíbila v mnoha směrech. V letech 2017 a 2018 jsem zde nahrávala album těch největších klasických skladeb ve spolupráci s Pražským symfonickým orchestrem a hudebním studiem Smecky Music Studios. Své videoklipy jsem dokonce natáčela v úchvatných prostorách nádherného Pražského hradu. A také jsem se při jednom z televizních natáčení potkala s vaším velmi populárním zpěvákem Karlem Gottem, mimochodem byl opravdu excelentní zpěvák.

Ochutnala jste i nějaká typická česká jídla? Pokud ano, co na ně říkáte?

Bohužel jsem zatím neměla příležitost ochutnat české speciality. I když na něco si přesto vzpomínám. Při natáčení svých videoklipů na Karlově mostě pro album Mes classiques jsem ochutnala trdelník, který byl vynikající. Když jsem na turné, tak vždy dodržuji přísný režim a jím pouze pokrmy na páře, především ryby. To bude ten důvod, proč vaši kuchyni zatím moc neznám.

Písničkář Michael Janík: Dvanáctistrunku jsem si pořídil kvůli Beatles

Jaké máte plány v nejbližší době, na co se těšíte?

Letos na podzim to bohužel bude už dva a půl roku, co jsem kvůli pandemii nemohla vystupovat. Nyní se konečně vracím na pódia v rámci mého Anniversary Tour. Toto turné je pro mě výjimečné také proto, že na něm oslavím se svými fanoušky šedesát let své kariéry. Už se moc těším, budu zpívat své nejúspěšnější skladby a ty nejslavnější francouzské šansonové písně. Anniversary Tour startuje 18. října v Bratislavě, poté pojedu do České republiky, kde 20. října vystoupím Brně a 22. října a 24. října v Praze.