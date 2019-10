Co zpíval Miro Žbirka před čtyřiceti lety?

Tehdy vznikalo moje první autorské album Doktor sen, na kterém jsou skladby jako Balada o poľných vtákoch nebo duet s Marikou Gombitovou V slepých uličkách.

Existuje ve vaší kariéře okamžik, který byste nazval milníkem?

Asi to byl právě ten okamžik, kdy jsem se – částečně nedobrovolně – vydal na sólovou dráhu. Z člena skupiny Modus se stal Miro Žbirka sólista. Nevěděl jsem, co mi takový krok do neznáma přinese, ale už za rok jsem vyhrál Bratislavskou lyru a stal se zlatým slavíkem.

Nedávno jste vydal novou desku – co pro vás bylo při nahrávání v legendárním beatlesovském studiu Abbey Road nejzajímavější?

Bylo neuvěřitelné, že Double Album se mnou točili muzikanti, kteří několik let doprovázeli Paula McCartneyho na turné. To si vymyslel můj producent Rob Cass. Takže kromě legendárního studia jsem měl kolem sebe ještě sestavu skvělých hudebníků. Na to se nedá zapomenout! Proto mě těší, že se album dobře prodávalo, hrají z něj skladby v rádiích a také dostalo cenu Anděl. Dokonce jsem s touto cenou v ruce visel na webu Abbey Road Studios, což znamená, že si toho i oni považovali.

Je těžké, nebo je to snazší psát nové písničky po čtyřiceti letech?

U mě to funguje pořád dost podobně jako kdysi. Začnu cvičit na kytaře nebo na klavíru – a za chvíli odněkud přiletí melodie, kterou si nahraju. Dříve to bylo na kazeťák, teď je to mobil, který je pořád po ruce. Text většinou přijde až později, ačkoli pár skladeb jsem napsal na hotovou báseň nebo text. Myslím, že tohle je část mojí práce, která mě baví nejvíc a užívám si ji.

Ještě k vaší nové desce – obal připravila Míla Furstová, která stvořila pro desku Coldplay legendární „křídla“. Jak k vaší spolupráci vlastně došlo?

Přišel jsem na výstavu Míly v Praze v galerii MIRO, protože mě zaujalo, jak se jí podařilo v takové konkurenci uspět v Británii. Zjistil jsem, že má ke mně a mojí tvorbě vztah, a začali jsme se přátelit. Chodili jsme spolu s jejím manželem a mojí ženou na čaj v Londýně i v Oxfordu, kde poblíž žije. Ale nenapadlo mě ji nějak oslovit ke spolupráci. Katka ale měla větší kuráž, když jsme točili Double Album, oslovila Mílu a ta za námi přijela přímo do Abbey Road už s návrhy na obal. Sice si tam o úzkou bránu do studia odřela auto, ale doteď se směje, že tím škrábancem z Abbey Road vlastně auto zhodnotila.

Chystáte koncert, na kterém zaznějí nové písničky, ale i legendární hity – překvapí vás ještě někdy?

Koncert bude vlastně taková retrospektiva, takže tam budou všechny známé skladby jako Atlantída, Biely kvet nebo třeba Co bolí, to přebolí. Ale budou tam i skladby z nového Double Alba a nějaká překvapení v podání zahraničních hostů.

Na co se vy osobně těšíte na třech velkých koncertech?

Těším se, že si zahraju se světovými hráči, jeden z nich, Hamish Stuart, právě koncertuje s Ringem Starrem a Rob McIntosh zase nahrál všechny kytary do filmu o Eltonu Johnovi. Mám radost, že budu mít jako hosta Eddi Reader, zpěvačku s velkým hitem Perfect, a také si zazpívám live Skúšku snov s Katkou Knechtovou. A další překvapení se asi chystají…

MICHAELA HRUŠKOVÁ