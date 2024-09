Co vás vlastně vedlo k tomu, abyste po letech přešli od anglicky zpívaných textů k českým?

Pavel Mrázek: Chtěli jsme, aby nám posluchači rozuměli. Nemyslím to tak, že by nás k tomu sami vyzývali, spíš jsme si sami říkali, víceméně na Romanovo přání, že je čas posunout se zase dál.

Tereza Černochová: Ano, snažili jsme se Romanovo přání reflektovat. A podařilo se nám to, myslím, velmi rychle a hezky, protože Roman je maximálně činorodý, takže měl desku docela rychle nahozenou. Samozřejmě jsme o ní nejdřív vedli debaty, co a jak by mělo být, a hlavně o čem.

Roman Holý: V rámci přetlaku a potřeby něco sdělit pak Pavel, coby básník proti své vůli, přišel s pěknými tématy v češtině, která se rychle rozpracovala. A vlastně během necelého roku je album na světě.

Matěj Ruppert: Myslím, že naše texty v angličtině nikdy nebyly blbé, naopak jsou o spoustě zajímavých věcí. Ale někdy se i stalo, protože nejsme stejně jako většina našich posluchačů rodilí angličtináři, že jsme sami nevěděli, o čem ta která písnička, třeba ze třetí desky, vlastně je. Člověk prostě postupně zapomíná…. A jednoho dne Roman řekl – heleďte, buď bude naše další deska v češtině, nebo vůbec. Žijeme v Česku, tak proč zpívat v angličtině, které lidi vlastně pořádně nerozumí? Mám za to, že to bylo strašně dobré rozhodnutí. Upřímně jsem si myslel, že bude trvat dva tři roky, než najdeme toho pravého autora českých textů. Nakonec se jich ale docela překvapivě a přirozenou cestou zhostil, jak už zaznělo, Pavel. Každopádně jde o nejrychleji stvořenou desku v historii Monkey Business.

Tereza: Je to přirozený vývoj, věřím, že jsme se vydali správným směrem. Ano, zpívat v češtině je pro nás pořád ještě neprobádané území, ale z koncertů, na kterých jsme už některé z nových písniček zahráli, je zřejmé, že na ně lidé reagují, a to je pro nás skvělá zpráva.

Roman: Když nám řekne pětadevadesát procent lidí, že je deska dobrá, ale angličtina byla o sto procent lepší, tak se k ní možná budeme chtít vrátit. Já ale pevně věřím, že se to nestane, i když je nám na druhé straně jasné, že v historii naší kapely činíme dost podstatný krok. Jednoduše jsme už velcí kluci a jedna holka, kteří se v češtině cítí nesrovnatelně lépe, protože víme, že oči, co se na nás obdivně koukají, dostávají něco, čemu na místě rozumí.

Ozkoušeli jste si už na koncertech všechny písničky z desky?

Matěj: Stabilně hrajeme čtyři, různě je střídáme. V rámci křtu, který se odehraje 24. září v Praze na Občanské plovárně, ještě minimálně jednu přidáme, protože půjde o exkluzivní koncert pro našich pět set nejvěrnějších posluchačů.

Jak k vám múzy, zmíněné v názvu desky, přicházely? Třeba u skladby Dva na kolejích, kterou provází klip Vladimíra Michálka?

Tereza: Je to vztahová záležitost, která se dotýká všech, stejně jako píseň Príma rozvod, kde se polovina kapely snaží s nadhledem vyrovnat s touto nepříjemnou životní etapou. V případě Dvou na kolejích se pár, původně jedoucí v jedné tramvaji, rozjede jiným směrem… Pavel se inspiroval filmem Dáma na kolejích - chtěl popsat, jak celou věc, když ji něco vykolejí, vnímá. Ale pak jsme si řekli, že by měl být součástí příběhu i pán, který ji vykolejil, aby bylo jasno, o co v příběhu jde.

| Video: Youtube

A co třeba skladba Homo sovietikus? Člověku z ní jde mráz po zádech…

Pavel: Mnozí jsme zažili normalizační dobu marnosti, šedivých baráků, lešení, nekončících front před Tuzexem… Opruz, hnus, který v nás pořád zůstává. Bohužel.

Roman: Když jsem v roce 1988 přijel do Ameriky, pochopil jsem to úplně nejvíc. Někdo tam vytáhl videokameru a všichni se do ní s největší radostí okamžitě začali kravit, dělat legrace a humory. A pak, když jsem se po revoluci vrátil domů a na náměstí vytáhl kameru, všichni prchali z obav, že je někdo natáčí a pak udá. To je ta věc, to nesebevědomí, které má naše generace pořád ještě z dob, kdy nebylo dobré být výrazný, individualita.