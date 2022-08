Slavnostní večer v neděli místního času v Prudential Center v Newarku v americkém státu New Jersey zahájil rapper Jack Harlow, který na scénu „přiletěl“ v maketě letadla a předvedl svou píseň First Class. Na pódiu se k němu přidala zpěvačka Fergie, někdejší členka skupiny Black Eyed Peas, která s Harlowem zazpívala svůj hit Glamorous.

Právě Harlow převzal první cenu show, cenu za nejlepší spolupráci, a to za své hostování v písni Industry Baby amerického rappera Lil Nas X.

Johnny Depp exmanželku netýral. Porota uznala Amber Heard vinnou z pomluvy

Cenu pro hudebníka roku získal španělsky hovořící zpěvák z Portorika Bad Bunny. Ocenění převzal před vyprodaným stadionem baseballového týmu Yankees v New Yorku, kde v tu chvíli odehrával koncert. Anglický zpěvák Harry Styles vyhrál cenu album roku za Harry's House a jeho píseň As It Was ze stejného alba získala ocenění za nejlepší popový videoklip. Předávání cen se nemohl zúčastnit kvůli své show v Madison Square Garden v New Yorku. Titul píseň roku získal hit Happier Than Ever zpěvačky Billie Eilish.

Nicky Minaj přijala cenu za avantgardní show, kterou podle MTV dostává za své umění, za hip-hop, který překonává bariéry, a za postavení světové superstar. Cena je pojmenována po Michaelu Jacksonovi. Minaj vzdala hold Jacksonovi, zpěvačce Whitney Houstonové a dalším hudebním ikonám a hovořila důležitosti psychického zdraví. Za klip k písni Do We Have a Problem?, kterou natočila s rapperem přezdívaným Lil Baby, získala i cenu za nejlepší hip-hop.

Zdroj: Youtube

Na pódiu se objevili i rappeři Eminem a Snoop Dogg a jako „globální ikony“ kapela Red Hot Chili Peppers, která zahrála několik svých hitů. Jeden z členů skupiny, Flea, hovořil o své lásce k lidským bytostem spolu se šváby, stromy a špínou. Bubeník Smith věnoval cenu Tayloru Hawkinsovi, zesnulému bubeníkovi skupiny Foo Fighters, který zemřel začátkem tohoto roku. „Věnuji to Taylorovi a jeho rodině,“ řekl. „Miluji je a chybí mi každý den,“ dodal.

Překvapivý host

V show se překvapivě objevil i herec Johny Depp, vznášející se v obleku astronauta nad publikem sotva tři měsíce po verdiktu v ošklivém soudním procesu s bývalou manželkou Amber Heardovou, kterou žaloval kvůli pomlouvání. „Víš co? Potřeboval jsem tu práci,“ žertoval podle agentur devětapadesátiletý herec, snažící se znovu nastartovat svou kariéru. Později Depp vtipkoval, že je k dispozici „pro narozeniny, (židovský obřad) bar micva, svatby, buzení a cokoliv starého, co potřebujete“.

Za epidemie covidu nejvíc trpěly živé kapely. Ztráty jdou do stovek milionů

Zpěvačka Madonna, která je s 20 výhrami nejvíce oceňovanou umělkyní v historii MTV, se stala jedinou umělkyní, která získala nominaci v každém ročníku během pěti desetiletí udělování těchto hudebních cen: 69. nominaci si vysloužila za své 14. studiové album „Madame X“, poznamenala AP.