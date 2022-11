Ke zpívání se Marta Kubišová dostala náhodou. Talent v ní při zpěvu u klavíru objevil muzikant z Poděbrad, kde žila poté, co se tam s rodinou přestěhovala z rodných Českých Budějovic. V roce 1961 se zúčastnila sou- těže Hledáme nové zpěváky, v níž se dostala až do finále.

O rok později nastoupila do pardubického divadla Stop!, odkud pak přešla v roce 1963 s hudebním skladatelem Bohuslavem Ondráčkem do plzeňské Alfy. V roce 1964 se stala členkou pražského divadla Rokoko. V něm se setkala s Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem, s nimiž potom v letech 1968 až 1970 tvořila trio Golden Kids. V roce 1970 jí režim zakázal uměleckou činnost. Vrátila se k ní až po roce 1989. Deník připomíná její nejzásadnější hity.

Depeše

Psal se rok 1966, když Marta Kubišová nazpívala dnes již legendární píseň o lásce s názvem Depeše, jejímž autorem je Karel Svoboda. Natočila k ní i klip ze střechy domu na Václavském náměstí. Na svou dobu byl neobvykle odvážný. Zpěvačka oděná jen do plavek a koupacího pláště se v něm chlubí krásným tělem. „Byl to nápad režiséra Mirka Bašty. Měl pocit, že bych se měla ukazovat. Moc se mi nechtělo. Navíc tam byla zima, ale co se dalo dělat,“ zavzpomínala pro Super.cz Kubišová. Z natáčení si odnesla nepříjemné zdravotní následky. „Pamatuji si taky, že na nás svítili infračervenými světly, takže všichni, kdo jsme ten den točili, jsme dostali zánět spojivek. Druhý den jsem strávila v slzách,“ doplnila.

Zástupy mužů jí tehdy ležely u nohou, ale ona to nevnímala. „Vůbec si to nepamatuju. Se svou figurou jsem se topila v problémech. Měla jsem takových mindráků! Maminka mi trochu udržovala sebevědomí, jinak bych vůbec žádné neměla. Takže když mi lidé dnes říkají, jaká jsem byla elegantní, připadá mi, jako by mluvili o někom jiném,“ vzpomíná s úsměvem na dobu minulou Marta Kubišová.

Hey Jude

Jedná se o cover rockové balady skupiny The Beatles, která ji nahrála na přelomu července a srpna 1968 v Trident Studios v Londýně. Píseň vyšla jako vůbec první singl společnosti Apple Records. Marta Kubišová skladbu nazpívala s textem Zdeňka Rytíře v roce 1969 a pro mnohé příznivce svým pojetím překonala originál. Verze její písně je mimochodem použita i ve filmu Nesnesitelná lehkost bytí režiséra Philipa Kaufmana.

Magdaléna

Marta Kubišová má dvě písně s názvem, který se liší jen v dlouhém é – Magdalena a Magdaléna. Prvně zmíněná pochází od zahraničního autora jménem Luis Eduardo Aute, text k ní napsal Jan Schneider (k ní byl natočen videoklip do recitálu Proudy lásku odnesou).

Druhou skladbu složil farář Československé církve husitské Luboš Svoboda, zpěvák a autor křesťanských songů. Svou tvůrčí prací významně přispěl ke zhodnocení duchovních písní, rozšíření křesťanské zvěsti a nalézání víry. Zároveň je jeho jméno neodmyslitelně spjato s historií divadla Semafor.

Modlitba pro Martu

V době uvolňování opratí komunistického režimu natočila Marta Kubišová skladbu, která je přímo bytostně spjata s obdobím okupace v roce 1968, i když tak nebyla vůbec zamýšlena. Modlitba pro Martu původně vznikla jako skladba pro seriál Píseň pro Rudolfa III., respektive pro díl s názvem Hrabě Mon- te Christo. Autoři Jiří Brabec a Petr Rada ji postavili na citaci J. A. Komenského: „Vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, lide, navrátí.“ Původní název byl pouze Modlitba, později se však o skladbě nemluvilo jinak než jako o Modlitbě pro Martu.

Onoho 21. srpna byla zpěvačka doma v Praze a v noci ji maminka vzbudila se slovy Rusové jsou tady. Kubišová ráno rychle běžela nakoupit jídlo a po cestě viděla situaci ve městě. „Modlitbu jsme točili někdy kolem 23. srpna. Jak mi bylo, nelze ani vyprávět. Sama píseň mi báječně sedla. K tomu ty okolnosti… Myslela jsem, že se snad zřítil svět. Na ulici jsem ale viděla naše statečné lidi, slyšela rozhlas, cítila ten nerudovský kvádr a jen jsem si říkala: Musím být z křemene,“ vyznala se později Kubišová, kterou znovu rozezpívala sametová revoluce – 21. listopadu 1989 zapěla Modlitbu pro Martu z balkónu Melantrichu na Václavském náměstí.

Lampa

Krásný šanson Lampa pochází z dílny autorů Bohuslava Ondráčka a Pavla Vrby. Kubišová s ním (a se Svobodovým Tajuplným hráčem) vystoupila roku 1968 na československém galavečeru veletrhu gramofonových desek MIDEM v Cannes. Zde ještě s Václavem Neckářem a Helenou Vondráčkovou předvedli skladby Šlechtici a Hej, pane zajíci! Následovalo měsíční angažmá v proslulé pařížské Olympii, kde Kubišová zapěla Lampu francouzsky.

O několik let později, v roce 1999, si ji dala jako duet s Lucií Bílou za doprovodu slovenské cimbálovky Diabolské husle, čímž píseň dostala zase jiný náboj.

Dobrodružství s bohem Panem

Skladba Dobrodružství s bohem Panem ozdobila zpěvaččino legendární album Songy a balady z roku 1968. Původ této písně sahá až do Anglie 16. století. Je opředena řadou mýtů, které míří až ke dvoru krále Jindřicha VIII. Ale ať už jsou podobné zkazky téměř bulvárního ražení blíže pravdě, nebo bujné fantazii, nálada písničky s českým textem Miloně Čepelky neztratila svůj zvláštní půvab dodnes. V instrumentální verzi ji známe pod názvem Greensleeves v podání britské skupiny Jethro Tull.

