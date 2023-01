Bruce Dickinson, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a hity Deep Purple

2. 4., hala Univerzity Palackého v Olomouci

Bruce DickinsonZdroj: se svolením Pragokoncert

Už při vyslovení jména Jon Lord se srdce všech rockerů zatřesou vzrušením. Když se tento zakládající člen Deep Purple rozhodl po čtyřiatřiceti letech působení v kapele v roce 2002 odejít, zaskočil tím mnoho fanoušků, ale Lord, oddaný klasické hudbě, se chtěl jen naplno věnovat svým sólo projektům. Jedním z nich je Concerto for Group and Orchestra, který se mu zrodil v hlavě na konci 60. let, v době nejslavnější sestavy Deep Purple (Jon Lord, Ian Gillan, Ian Paice, Richie Blackmoore, Roger Glover).

Fanoušci si jej teď vychutnají v podání Bruce Dickinsona, zpěváka Iron Maiden, a dalších světových hudebníků. Doprovod obstará Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín.