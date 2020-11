Koncertní síně a kluby jsou zavřené, hudební hvězdy, které letos měly přijet, se k nám podívají nejdříve v příštím roce. Zbývá poslech rádia a cédéček. Anebo jsou ještě jiné alternativy? Kdo si obzvlášť v této osamělé době potřebuje zpestřit život muzikou, má na vybranou z mnoha různých platforem.

Billie Eilish ovládla letošní ceny Grammy | Foto: ČTK/APInvision/Chris Pizzello

Jako první samozřejmě přichází na mysl streamovací služba Spotify se 113 miliony platících uživatelů. Za mírný peníz tu můžete slyšet nejnovější alba ode dne, kdy vyjdou. Aktuálně zde mají žně například fanoušci amerického rockera Bruce Springsteena, jenž se na dlouho očekávaném CD Letter To You vrátil i s celou svou legendární kapelou The E Street Band. A je tady také ke slyšení vysněný projekt jeho zesnulého kolegy Toma Pettyho Wildflowers And All The Rest. Jde o nové vydání Pettyho zásadní desky Wildflowers z roku 1994, tentokrát ovšem doplněné o čtyřicítku dosud neznámých nahrávek.