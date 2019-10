Sen fanoušků skupiny Queen se stává skutečností do České republiky míří muzikál We Will Rock You, který na základě písní slavné britské kapely napsal Ben Elton

Účinkující v novém muzikálu | Foto: Kristýna Junková, Ticket Art Production

Hity Bohemian Rhapsody, I Want To Break Free, Radio Gaga, We Are The Champions, Somebody To Love, Innuendo nebo Flash tu poprvé zazní v češtině a za doprovodu živé kapely pod vedením hudebníka Honzy Křížka.