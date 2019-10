„Na setkání nám bylo vyčleněno půlhodinu a výsledek byl naprosto úžasný. Strávili jsme u něj přes dvě hodiny, Karel Gott byl nadšený, připravený a když proběhla ta oficialita, tak jsme si povídali a on nám vyprávěl i vtipy,“ usmál se prezident Agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Setkat se s Karlem Gottem ale nebylo nic jednoduchého. „Pro nás to bylo překvapivé, protože jsme dlouho přes jeho management usilovali o setkání. Bylo totiž hrozně těžké najít termín, kdy bychom se střetli. Jenže pak došlo k tomu, že management Karla Gotta se kompletně vyměnil a celé jednání se přerušilo. Po nějaké době, kdy už byl ale Karel Gott nemocný, jsme navázali kontakt s jeho tchyní a nakonec jsme se domluvili, že se sejdeme u něj na Bertramce,“ pokračoval ve vyprávění Miroslav Marek.

Spolu s certifikátem obdržel zpěvák i cenu v podobě tančící lahve, kterou si umístil na klavír mezi své vystavené hudební ceny. „Karel Gott si v průběhu své pěvecké kariéry získal uznání napříč generacemi a stal se tak mužem číslo 1 české populární hudby, ale i velmi respektovanou osobností,“ stojí na certifikátu, který byl v tu dobu sedmasedmdesátiletému zpěvákovi udělen.

Podle Miroslava Marka šlo o úžasné setkání s někým, kdo by podle něj mohl být vzorem spoustě lidí v píli, preciznosti a v tom, že si něco předsevzal, udělal pro to maximum a ono se mu to povedlo. „Z toho setkání bylo cítit, jaký byl Karel Gott profesionál a strašně dobrý člověk. V rámci setkání vzniklo plno fotek, ze kterých pak Karel Gott ještě s dalšími lidmi vybíral snímky, které by se daly použít, a i z toho bylo vidět, že mu záleží na každém detailu. A to si myslím, že je ta vlastnost, která zapříčinila to, kam až on to dotáhl,“ zdůraznil Marek.

V Rekordmanské síni slávy se zpěvák postavil po bok například cestovatelských legend Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda, atletů Emila a Dany Zátopkových, rychlobruslařky Martiny Sáblíkové nebo prvního českého dráteníka Petra Musila a Tomáše Kordy, který vytvořil desítky unikátních exponátů ze sirek, jež jsou vystaveny v pelhřimovské expozici Zlaté české ručičky.