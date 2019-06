Nahrávky sira Attenborougha. Průvodce dokumenty vydává album

Sir David Attenborough, kterého diváci znají jako znalce přírody a průvodce stovkami pořadů ze světa fauny a flóry, posbíral na svých cestách také řadu zajímavých nahrávek. Ty nyní vycházejí na dvojalbu My Field Recordings From Across The Planet spolu s 52 stranami bookletu.

Sir David Attenborough | Foto: Profimedia

„Přes den jsem pátral po nějaké nebezpečné krajtě a po večerech jsem natáčel nejrůznější hudební žánry,“ říká o své dosud utajené vášni muž, který se během posledních čtyř dekád podílel na těch nejlepších přírodopisných seriálech britské televizní stanice BBC. Vydáním aktuálního dvojalba se de facto vrací ke svým začátkům v padesátých letech, kdy spolu s americkým folkloristou Alanem Lomaxem připravoval pořad Píseň lovce o folkové hudbě všemožných zemí a národů. Karel Gott v 70. letech: setkání s Johnem Lennonem a Popelka Přečíst článek › Jméno Davida Attenborougha je spjato s objevnými filmy z rostlinné říše i s prvním vysíláním o nemocných zvířatech (Zoo Quest). V roce 1965 natáčel slony v Tanzanii, roku 1971 se připojil k expedici, která hledala na Nové Guineji neznámý kmen. Jeho nejnáročnějším projektem je třináctidílná série Život na Zemi (Life On Earth).

Autor: Michal Bystrov