„Bydlíme ve vyloučené lokalitě. Rodiče zde mají spoustu známých a já jsem jako malá s jejich dětmi lítala venku. Tatínek problematiku místa velmi dobře zná, protože dlouhé roky učil na nedaleké speciální škole, která je velmi segregovaná. Věděla jsem tedy už od mala, že chci jiný život,“ říká v rozhovoru pro Deník.

Jak se vám podařilo se z tohoto prostředí vymanit?

Rodiče byli velmi striktní. Pilně jsem se učila, snažila jsem se mít dobré známky a po škole jsem chodila do zušky na zpěv a klavír. Neznala jsem tehdy žádné Romy, kteří by to měli se studiem nastavené jako já, proto jsem se kamarádila spíše s Neromy. Dostala jsem se na konzervatoř Jaroslava Ježka, takže jsem se v patnácti sbalila a odjela do Prahy na internát. Nebylo to lehké, romské rodiny mají velmi silné pouto. Rodiče mě přihlásili do stipendijního programu organizace Romea. Zde jsem konečně poznala romské středoškoláky i vysokoškoláky a zjistila jsem, že v tom nejsem sama.

O co těžší je prosadit se jako romská zpěvačka z Chomutova?

Ráda bych, aby si na mě lidi udělali názor podle toho, jak budu pracovitá a zodpovědná, ne podle původu. Pak by to nebylo o nic těžší než pro kohokoliv jiného. Nálepky obecně moc nemusím. Dělá mi však nesmírnou radost, když svým příběhem inspiruji další romské děti. S romskými stipendisty jezdíme do segregovaných základních škol ve vyloučených lokalitách a motivujeme žáky ke studiu na středních a vysokých školách.

Kdo inspiroval vás?

Největším vzorem jsou mí skvělí rodiče. Pak také přátelé ze stipendijního programu, kteří mi každý den připomínají, jak obrovskou podporu v sobě navzájem máme. Dalším obrovským vzorem je pro mě můj profesor zpěvu Tomáš Neumann, jenž mě celých šest let vedl na konzervatoři, a i nyní k němu docházím na soukromé hodiny. Navždy mu budu vděčná za to, jakým způsobem rozvíjí dar, který mi Bůh nadělil. Díky němu jsem dnes sebevědomá nejen ve zpěvu, ale také jako člověk.

Zpěvačka Natálie Kuchárová vystupuje na koncertě klavíristy Tomáše Kača v Jízdárně Pražského hraduZdroj: Ivan Malý

Hned druhý měsíc v úřadě si nový prezidentský pár pozval na Pražský hrad talentované romské studenty. Vy jste byla mezi nimi. Jak na to setkání vzpomínáte?

Bylo to nádherné. Zajímali se o naše příběhy, bavili jsme se o tom, co by se ve společnosti dalo udělat jinak. Co bychom pro to mohli udělat my a co on jako prezident.